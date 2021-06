Wout van Aert: “Als ik goede tijdrit rijd, volgt klassement vanzelf”

Wout van Aert kende een rustige dag in de Tour. “Het peloton lijkt iets gekalmeerd en de route was vandaag veiliger. Het was een goede dag.” De Belgische kampioen wil morgen knallen in de tijdrit en alsnog een gooi doen naar geel.

Van Aert kreeg na de finish eerst twee vragen over de animators van de dag: Brent Van Moer en Mark Cavendish. “Chapeau voor Van Moer. Die jongen krijgt stilaan een naam in het peloton. Als je normaal met twee voorop rijdt, mag je spreken van een hopeloze onderneming, maar hij hield wel heel lang stand. Stiekem hoopte ik zelfs dat hij voorop kon blijven”, lachte hij. “Cavendish? Straf nummer, hé. Een grote meneer.”

Zoals vooraf aangekondigd, mengde Van Aert zich de voorbije dagen niet in het sprintgeweld. “De focus ligt op de tijdrit van morgen. Daar kijk ik naar uit. Mijn doel? In eerste instantie hoop ik voor de dagzege te kunnen gaan. Dan zal de rest (waarmee hij doelt op de gele trui, red) eventueel wel vanzelf volgen.”

Speelbaar

Dat het niet gemakkelijk wordt, beseft hij. “Mijn achterstand op Mathieu bedraagt een halve minuut. Maar er staan nog veel goede renners in mijn buurt in het klassement. Ik hoop wel dat het speelbaar is. Maar nog eens, ik wil vooral een zo goed mogelijke tijdrit doen. Dan zien we wel waar we uitkomen.”

Over de veiligheid in deze vierde etappe was Van Aert positief. “Het peloton lijkt wat gekalmeerd. En het parcours was normaler dan gisteren. De wegen waren breder en veiliger. Gelukkig is het niet elke dag zoals gisteren.”