Wout van Aert: “Als ik de Mikuni Pass overleef, begint er een nieuwe koers voor mij”

Wout van Aert heeft een eerste verkenningsronde gedaan van het olympische parcours in Tokio. De winnaar van drie Touretappes verkeert in topvorm voor de wegrit en de tijdrit. “Ik denk dat het haalbaar is om twee keer op topniveau te zijn. We richten ons eerst op zaterdag om dan zo goed mogelijk te herstellen om woensdag nog eens te knallen”, doelt Van Aert op de tijdrit.

“De zwaardere delen van de wegrit ga ik morgen pas verkennen”, laat de Belgische kampioen weten aan Sporza. “De tijdrit heb ik nu verkend en die is enorm lastig, maar het moet me wel liggen. Het is echt op de kracht. Behalve een strook is het allemaal lopend bergop. De wegrit zal heel zwaar zijn maar met de benen waarmee ik uit de Tour kom, zou het stom zijn om op voorhand al iets te kiezen.”

‘Evenepoel mag de slag niet missen’

In Tokio deelt Van Aert het kopmanschap met Remco Evenepoel. “Het is net een voordeel dat we twee ijzers in het vuur hebben. We hebben een verschillend profiel. Evenepoel is de betere klimmer. Zaterdag wordt de Mikuni Pass een kritiek punt in de koers. Daar is het aan Evenepoel om mee koers te maken. Hij moet daar proberen om mee te zijn. Remco mag daar de slag niet missen”, zegt WVA al iets van de Belgische tactiek.

“Bij mij zal dat eerder overleven zijn. Als ik daar in de buurt van de koplopers bovenkom, begint er een nieuwe koers voor mij. En dan kan er heel veel”, weet Van Aert. “Dat wordt een kritiek punt en dat weet de concurrentie ook, dus ze zullen mij er proberen af te rijden. Ik moet geconcentreerd zijn.”