Wout van Aert: “Afgelasting Parijs-Roubaix is een grote teleurstelling” vrijdag 9 oktober 2020 om 17:30

Wout van Aert noemt het een ‘grote teleurstelling’ dat Parijs-Roubaix is afgelast. “Roubaix is toch een van mijn lievelingskoersen en ik heb heel hard gewerkt om tot en met Roubaix goed te zijn”, laat de vice-wereldkampioen weten.

“Nu zal het seizoen een week korter zijn en resten er nog slechts enkele doelen, waaronder de Ronde van Vlaanderen natuurlijk”, vertelt Van Aert, die onder meer Milaan-San Remo, Strade Bianche en twee etappes in de Tour de France achter zijn naam zette. “Voor mij is het toch een kleine troost dat ik al mooie overwinningen heb behaald en een heel mooi seizoen heb gehad.”

Dat hij de afgelopen weken enkele koersen had laten schieten om goed te zijn in de komende koersen, zegt hij. “Dat wil ik nu niet zomaar verloren laten gaan, dus ik ben nog extra gemotiveerd om van Gent-Wevelgem en de Ronde iets te maken. We hopen dat die koersen gewoon doorgaan met heel goede maatregelen. Daar ga ik nu gewoon vanuit en daar probeer ik op te focussen.”

Voor de volgende editie van Parijs-Roubaix, die moet plaatsvinden op 11 april 2021, klinkt hij vast strijdvaardig. “Roubaix zal weer een van mijn grote doelen zijn in 2021.”