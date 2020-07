Wout van Aert 33 uur en 1.010 kilometer op de fiets in een week Spanje dinsdag 7 juli 2020 om 09:23

Wout van Aert heeft er een zevendaags oefenkamp in het Spaanse Girona opzitten. Hij deelde zijn trainingsdata op Twitter. Nu begint Van Aert met Jumbo-Visma aan een hoogtestage in het Franse Tignes.

Ook de drievoudige veldritwereldkampioen zit in de laatste rechte lijn richting de herstart van de competitie. Voor hem herbegint die op 1 augustus met de Strade Bianche. In aanloop naar een hoogtestage met Jumbo-Visma in Tignes, samen met de ploegmaats die de Tour rijden, trok Van Aert alvast een weekje naar Girona.

En daar in Catalonië, gelukkig meer dan honderd kilometer verwijderd van de regio waar een nieuwe corona-broeihaard woedt, heeft hij duidelijk niet op zijn luie krent gezeten. Van Aert deelde gisteravond zijn data met de wereld via zijn social media. In zeven dagen maalde hij 1.010 kilometer.

Solid week of training in Girona 🇪🇸 ✅

🔜 Altitude training camp with @JumboVismaRoad in Tignes 🇫🇷 pic.twitter.com/frhVppC6ib