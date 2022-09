Wout Poels verlengt met twee jaar bij Bahrain Victorious

Wout Poels zal ook de komende seizoenen uitkomen voor Bahrain Victorious. De 34-jarige klimmer heeft namelijk zijn aflopende contract verlengd tot eind 2024, zo laat zijn managementbureau SEG Cycling weten. Poels is momenteel bezig aan zijn derde seizoen voor Bahrain Victorious.

Poels, die in het verleden tevens uitkwam voor Vacansoleil, Omega Pharma-Quick-Step en Team Sky, koerst sinds 2020 voor de formatie uit het Midden-Oosten. Bij Bahrain Victorious rijdt de Limburgse klimmer vaak in dienst van anderen, maar krijgt hij af en toe ook de vrijheid om voor eigen rekening te koersen. Zo verzekerde hij zich in het voorjaar van 2022 van de eindzege in de Spaanse wielerronde Ruta del Sol.

Verder offerde Poels zich dit jaar in de Giro d’Italia op voor Mikel Landa, die na drie weken koers als derde mee het eindpodium op mocht. De Nederlander, in het verleden ook al winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Valencia, maakte dit jaar eveneens zijn opwachting in de Vuelta a España. Poels moest de Spaanse ronde echter al na een week verlaten wegens een coronabesmetting.

Zijn werkgever Bahrain Victorious is echter meer dan tevreden over zijn functioneren en dus tekent Poels voor twee jaar bij. Eind vorig jaar leek hij nog te moeten vertrekken bij de ploeg, maar kon hij uiteindelijk toch voor één bijtekenen.

✍🏻 #whereiswout? He is at @BHRVictorious and will stay there to more years 👊🏻

The Dutch climber has extended his current deal all the way until the end of the 2024 season pic.twitter.com/dqP7pfasz8

— SEG Cycling (@SEGcycling) September 3, 2022