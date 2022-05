Wout Poels over kansen Mikel Landa: “Misschien wordt BORA-hansgrohe bondgenoot”

Wout Poels zat in de Giro-etappe naar Aprica in de grote kopgroep van de dag, maar hij streed niet mee om de ritwinst. Op de slotklim naar Valico di Santa Cristina liet hij zich uitzakken om kopman Mikel Landa bij te staan. “Dat wist ik vanaf het begin al”, zei Poels na afloop tegen Eurosport.

“Ik ben de rustdag goed doorgekomen. Deze week ben ik fit gebleven na de rustdag, dat is wel lekker”, lacht de Limburgse klimmer. “Ik wist vanaf het begin dat ik op de laatste klim moest wachten op de ploeg. Dat is ook wel jammer. Je hoopt soms dat de koers anders loopt, maar het is wat het is.”

Op de Santa Cristina kreeg Poels de opdracht om het tempo te bepalen in dienst van Landa. “Maar de groep was klein en Mikel zag er goed uit. Ik heb alles gegeven”, aldus Poels. “Mikel is in heel goede vorm, al rijdt Richard Carapaz ook als een raket. Er moet nog wat gebeuren, maar het is mooi dat we in de mix zitten en dat ik iets kan doen.”

De spanning is om te snijden in de top van het klassement, met Carapaz in het roze en Jai Hindley (op 3 seconden), João Almeida (op 44 seconden) en Landa (op 59 seconden) binnen een minuut staan van elkaar. “Misschien hebben we in BORA-hansgrohe (de ploeg van Hindley, red.) een bondgenoot om nog iets te doen”, zegt Poels met een geniepige glimlach. Woensdag is het opnieuw klimmen geblazen. “Ik zal de route even gaan bekijken, maar ik heb er zin in.”