Wout Poels: “Op de tweede klim merkte ik al dat ik op de eerste veel energie had verspild”

Wout Poels maakte in eerste instantie ook deel uit van de kopgroep die in de zevende etappe van de Giro d’Italia om de etappezege streed, maar op de steile Montagna Grande di Viggiano moest de Nederlander zijn medevluchters laten gaan.

Poels was in de onstuimige beginfase van de etappe zeer actief en probeerde meerdere keren in de ontsnapping te komen. Er was ruim zeventig kilometer koers voor nodig vooraleer een vlucht van de dag daadwerkelijk tot stand kwam, maar toen dat gebeurde, was de Nederlandse klimmer erbij. “Uiteindelijk haalde ik wel de ontsnapping, maar op de tweede klim merkte ik al dat ik op de eerste te veel energie had verspild. Maar zo is koersen.”

Uiteindelijk was Poels op de Montagna Grande di Viggiano de eerste vluchter die eraf moest en werd hij vervolgens door het peloton opgeslokt, om op bijna negentien minuten achterstand over de finish te komen. Spijt dat hij in het begin met zijn krachten had gesmeten, heeft hij niet. “Als je het niet probeert, lukt het nooit. Ik ben blij met het gevoel in de benen en er komen nog mooie etappes aan. Daar gaan we dus volle bak voor.”