dinsdag 21 november 2023 om 12:30

Wout Poels ontvangt na topseizoen nog een prijs

Wout Poels heeft aan het einde van 2023 nóg een prijs gepakt. Tijdens het Limburgs Wielergala in Valkenburg werd de renner van Bahrain Victorious uitgeroepen tot Limburgs wielrenner van het jaar. Bij de vrouwen ging de titel naar Sophie von Berswordt.

De 36-jarige Poels won afgelopen seizoen zowel een etappe in de Tour de France als de Vuelta a España. In die laatste ronde behaalde hij ook nog verschillende andere top-tienklasseringen. Verder was hij in februari al zesde in de UAE Tour. Deze prestaties leverden hem de meeste stemmen op van de jury, die bestaat uit leden van Club van 24, een groep wielerprominenten uit de provincie Limburg. Ook Mike Teunissen was genomineerd.

Sophie von Berswordt (27) kreeg dus ook een onderscheiding. De in Sittard woonachtige mountainbikester, die vanaf 2024 ook op de weg zal koersen voor Jumbo-Visma, kroonde zich in Eijsden tot Nederlands kampioen mountainbike op het onderdeel marathon. Ze kreeg van de jury de voorkeur boven Quinty Schoens en Scarlett Souren.

Andere prijzen

Naast Poels en Von Berswordt vielen ook Freek Bouten en Ad Wijnands nog in de prijzen. Mountainbike-talent Bouten werd uitgeroepen ‘Renner van de Toekomst’, Wijnands ontving een oeuvreprijs.

De 64-jarige Wijnands was wielerprof van 1980 tot en met 1993. In zijn tweede jaar als beroepsrenner won hij de Scheldeprijs en het eindklassement in de Ronde van België. Ook boekte hij in 1981 onverwachts twee etappeoverwinningen in de Ronde van Frankrijk. Later boekte de Maastrichtenaar nog enkele etappezeges in de Ronde van Nederland en schreef hij de Ster van Bessèges op zijn naam.