dinsdag 21 november 2023 om 08:33

Ronde van Limburg keert terug op kalender als onderdeel van U23 Road Series

De Ronde van Limburg gaat na een jaar afwezigheid definitief weer door in 2024. De klassieker, die toe is aan haar 71ste editie, zal verreden worden op zondag 3 maart. De wedstrijd wordt onderdeel van de U23 Road Series, een gezamenlijke beloftencompetitie van de Belgische Wielerbond KBWB en de Nederlandse KNWU.

De koers werd in 2022 voor het laatst georganiseerd, toen Jaap Roelen er met de zege vandoor ging. De wedstrijd stond toen op de nationale kalender, net als bij de voorgaande edities. Door nu te kiezen voor de U23 Road Series wil de organisatie van de Ronde van Limburg inzetten op ‘de talenten van morgen’. Het deelnemersveld van de U23 Road Series bestaat uit de beste twaalf beloftenteams uit zowel België als Nederland. De eind winnaar van 2023 – de Belg Jasper Dejaegher – rijdt komend seizoen voor het ProTeam Flanders – Baloise.

Start en finish van de Ronde van Limburg zijn voorzien in Beek, de finishstreep is getrokken op de Adsteeg. Ook is bekend gemaakt dat het parcours zal bestaan uit een grote lus van 90 kilometer door Zuid-Limburg en wordt afgesloten met drie omlopen van 24 kilometer waar telkens de Adsteeg en de Maasberg de scherprechters zullen zijn.

Talenten van morgen

“Met het toetreden van de Ronde van Limburg in de U23 Road series voldoen we aan een verzoek van de KNWU, die op zoek was naar een aanvullende wedstrijd voor deze beloftencompetitie”, zegt Thijs Rondhuis, de voorzitter van het nieuwe bestuur van de Ronde van Limburg. “Met de Ronde van Limburg kunnen we deze renners vroeg in het jaar een zware wedstrijd bieden.”

“Door te kiezen voor de jongerencategorie is de Ronde van Limburg een mooie toevoeging op de Limburgse wielerkalender, waar voor het topsegment koersen als de Amstel Gold Race en de Volta Limburg Classic pronkstukken zijn. Ook om die wedstrijden in de toekomst van Nederlands wielertalent te voorzien zet de Ronde van Limburg vol in op de talenten van morgen.’’

KNWU Toekomstcup

De organisatie van de Ronde van Limburg wil ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nog jonger wielertalent. Daarom wordt onder de naam Adsteeg – Beek Omloop de opening van de KNWU Toekomstcup voor nieuwelingen meisjes, junioren vrouwen, nieuwelingen en junioren verreden. “Met het toevoegen van de wedstrijden voor de KNWU Toekomstcup werken we aan de basis van het Nederlandse wielrennen en geven we ruim baan aan Nederlands wielertalent”, aldus Rondhuis.