Wout Poels mikt op ritwinst op Col du Portet: “Op de top dubbele bergpunten”

Wout Poels mag nog een dag langer de bolletjestrui dragen in de Tour de France. Zijn leidende positie kwam in de zestiende rit naar Saint-Gaudens niet in gevaar. “Het was een goede dag, ondanks het slechte weer”, vat de klimmer van Bahrain Victorious samen.

“Als de mogelijkheid zich voordeed had ik mee willen springen in de ontsnapping, terwijl ik ook de bewegingen van mijn rivalen voor de bergtrui in het oog moest houden. Uiteindelijk belandde niemand van ons in de vlucht, waardoor ik in staat was om mijn benen wat te kunnen sparen voor de komende dagen”, vertelt de Limburger.

Woensdag wacht een zware Pyreneeënrit met aankomst op de Col du Portet. Poels durft zijn ambities uit te spreken. “Ik hoop de rit te winnen morgen. Ik probeer in de ontsnapping te zitten en mee te blijven doen op de slotklim. Zeker ook om wat punten te scoren voor het bergklassement, omdat bij de finish bergop dubbele bergpunten te verdienen zijn”, kijkt Poels vooruit.

In het bergklassement heeft de Nederlander 74 punten achter zijn naam. Woods volgt met een aantal van 66 punten, gevolgd door Nairo Quintana en Wout van Aert die allebei 64 punten hebben. Nummer vijf Bauke Mollema heeft 41 punten.