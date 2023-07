Wout Poels maakt droom waar met zege in de Tour: “Van Aert was ticket naar slotklim”

Wout Poels boekte zondag een van de grootste zeges uit zijn carrière. Hij zegevierde in de vijftiende etappe van de Tour de France, een loodzware Alpenrit naar Saint-Gervais Mont-Blanc. “Ik heb hier altijd van gedroomd”, zei de Nederlander hevig geëmotioneerd voor de camera van de NOS.

“En ook na wat er allemaal is gebeurd de afgelopen vier weken”, refereert Poels aan het overlijden van zijn ploeggenoot Gino Mäder. “Ik voelde me gisteren al heel goed en vandaag ook”, ging hij door over het wedstrijdverloop. “In de kopgroep heb ik slim gereden. Ik heb niet op alles gereageerd. Toen Van Aert ging, dacht ik: nu moet ik wel mee, dit is de ticket naar de slotklim.”

Al vroeg op de slotklim maakte Poels het verschil met de Belg. “Ik dacht: ik moet hem er op de steile stukken eraf rijden, anders krijg ik hem er niet meer af. Het is toch wel mooi om zo’n renner eraf te rijden. Ik begin een jaartje ouder te worden. Je droomt altijd van de Tour. Ik heb een Monument gewonnen en nu een Tourrit, mooier kan het niet.”

Zeven jaar geleden, in 2016, had Poels ook een belangrijke rol in de rit naar Saint-Gervais Mont-Blanc. Hij verrichte toen belangrijk werk voor zijn toenmalige kopman Chris Froome. “Die dag mocht ik eigenlijk voor mijn eigen kansen gaan, maar hij (Froome, red.) viel. Toen heb ik de gele trui binnengeloodst. Op het eerste steile stukje was ook een keer de proloog van de Dauphiné. Daar werd ik ook zesde, dus deze klim ligt me wel.”

Poels zei tot slot nogmaals dat er een droom uitkomt. “Als jonge renner droom je van de Tour. Toen we klein waren, gingen we met de camper weg en kwamen we met met mijn vader en moeder toevallig een keer bij de Tour. Toen heb ik zo’n petje opgevangen van iemand. Nu doe je zelf mee, voor de tiende keer al. En dan win je uiteindelijk een rit. Daar droom je altijd van.”

