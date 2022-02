Wout Poels klopt vluchtmakker Lutsenko in Ruta del Sol en wordt leider

Wout Poels heeft de vierde etappe van de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. In Baza versloeg de Nederlander in een sprint-met-twee de Kazach Alexey Lutsenko, met wie hij in de slotfase was weggereden uit een sterke kopgroep. Poels nam tevens de leiderstrui over van Alessandro Covi.

Het peloton kreeg ook op de vierde dag een zware etappe voor de wielen geschoven. De start lag in Cúllar Vega en van daaruit werden de renners eerst de Alto de Purche omhoog gestuurd. Ook de lange Puerto de Blancares maakte de beginfase lastig. Daarna volgde in licht dalende lijn een lang tussenstuk naar de Puerto de Gorafe, op vijftig kilometer van de finish. Op weg naar de aankomst lagen nog twee heuveltjes, waaronder een met nog tien kilometer te rijden. Kon het handjevol snelle mannen meedoen om de overwinning in Baza?

Koers ontploft op eerste klim

Rond half een werd het peloton op gang gebracht en in aanloop naar de eerste klim van de dag, de Alto de Purche, probeerden verschillende renners een ontsnapping op touw te zetten. Onder anderen Mikkel Frøhlich Honoré, Greg Van Avermaet, Taco van der Hoorn, Rune Herregodts en Jenno Berckmoes reden korte tijd vooruit. Aan de voet was alles echter weer samen. Op de klim brak het peloton, waarbij klassementsleider Alessandro Covi achterop raakte en een grote sterke kopgroep wegreed met liefst vijf man uit de top-10.

Nummer twee Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) had twee ploeggenoten bij zich met Alexey Lutsenko en Harold Tejada, nummer zes Jack Haig (Bahrain Victorious) zat van voren met Mikel Landa, Damiano Caruso en Wout Poels, terwijl nummer zeven Cristián Rodríguez (TotalEnergies), Iván Sosa (achtste, Movistar) en Carlos Rodriguez (tiende, INEOS Grenadiers) het alleen moesten zien te redden. Verder zaten Simon Yates (BikeExchange), Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), Ben O’Connor (AG2R) en Jefferson Cepeda (Caja Rural) in de kopgroep.

De voorsprong van de kopgroep schommelde lange tijd rond de minuut omdat UAE Emirates, in dienst van leiderstrui Covi, en BORA-hansgrohe de schade probeerden te beperken, maar op de beklimming van de Puerto de Blancares begonnen de aanvallers langzaam maar zeker uit te lopen. Op de Puerto de Gorafe, de laatste klim van de dag, was de voorsprong al opgelopen tot meer dan drie minuten waardoor duidelijk werd dat de etappewinnaar en de nieuwe leider in het klassement van voren moest worden gezocht.

Interessant spel in de finale

Op de eerste van de twee laatste heuvels in de finale reden Lutsenko, Caruso en O’Connor weg en Yates sprong naar het drietal toe. Op het moment dat ook Rodriguez aansloot, viel Yates aan. López bracht alles echter weer bij elkaar. Op vijftien kilometer van de streep probeerde Lutsenko het nog een keer en deze keer haakte Poels aan. Poels, elfde in het algemeen klassement, was voor Lutsenko (20e) niet direct de beste renner om mee naar de finish te nemen, maar de Kazach deed desondanks zijn kopbeurten.

O’Connor probeerde meerdere keren naar Lutsenko en Poels toe te springen – tevergeefs, want bij het ingaan van de laatste tien kilometer was de voorsprong van de koplopers opgelopen tot bijna een halve minuut. De twee aanvallers werden niet meer teruggehaald en gingen rijden voor de overwinning. Poels maakte er een lange sprint van en bleef Lutsenko net voor. 18 seconden later won Vansevenant de sprint van de rest van de vlucht van de dag. Poels won niet alleen de etappe, maar nam ook de leiderstrui over van Covi.