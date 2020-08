Wout Poels kijkt uit naar Ronde van Polen: “Goede herinneringen” dinsdag 4 augustus 2020 om 16:55

Wout Poels zal morgen eindelijk weer een rugnummer opspelden voor de openingsetappe van de Ronde van Polen. De renner van Bahrain McLaren kan niet wachten om weer te koersen. “Ik heb de laatste maanden goed getraind en ben er klaar voor.”

Het is niet de eerste keer dat Poels meedoet aan de Ronde van Polen. In 2017 werd hij al eens derde in het eindklassement en won hij de afsluitende etappe naar Bukowina Tatrzanska. “Ik bewaar goede herinneringen aan de Ronde van Polen”, aldus de Nederlander. “Ik wil graag weer koersen, zeker na zo’n lange periode van inactiviteit.”

“In de Ronde van Polen krijgen we altijd wel een paar lastige etappes voorgeschoteld. In deze ritten zal het klassement worden opgemaakt.” Poels krijgt vanaf woensdag het gezelschap van sprinters Phil Bauhaus en Mark Cavendish, de ervaren Heinrich Haussler, de beloftevolle klimmer Mark Padun, wegkapitein Marcel Sieberg en de jonge Fred Wright.

Ploegleider Vladimir Miholjevič verwacht veel van klassementskopman Poels. “Wout is een specialist in het beklimmen van steile hellingen en dus moet hij goed kunnen presteren in etappes drie en vier. We willen scoren in de sprintetappes en gaan ook voor een goed klassement.”

Selectie Bahrain McLaren voor Ronde van Polen (5-9 augustus)

Phil Bauhaus

Mark Cavendish

Heinrich Haussler

Mark Padun

Wout Poels

Marcel Sieberg

Fred Wright