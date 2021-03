Wout Poels in Catalonië terug in koers na knieblessure

Wout Poels maakt in de Ronde van Catalonië zijn rentree in het peloton. Aan een val in de UAE Tour hield de klimmer een knieblessure over, waardoor hij eerder deze maand Parijs-Nice moest overslaan.

Poels viel in de laatste etappe van de UAE Tour en kwam daarbij ongelukkig terecht. Aanvankelijk leken de gevolgen van de val mee te vallen, tot hij in aanloop naar Parijs-Nice last kreeg van zijn knie. Daarom liet hij de Koers naar de Zon aan zich voorbijgaan. Komende week keert hij terug in het peloton, in de Ronde van Catalonië.

In de etappekoers gaat hij zonder verwachtingen van start. “Het gaat de goede kant uit. Na twee weken met bijna geen training zit ik weer op de fiets. Ik ben blij dat ik de Ronde van Catalonië kan rijden. Aan deze koers heb ik goede herinneringen, in 2016 won ik een etappe. Het belangrijkste is om wedstrijdritme in de benen te krijgen en met de dag beter te worden.”

Voor het klassement kijkt Bahrain Victorious naar Hermann Pernsteiner en Santiago Buitrago, die eerder deze maand al dertiende was in de GP Industria. Matej Mohorič mag op etappezeges gaan jagen. Kevin Inkelaar, die in de Ronde van Catalonië zijn seizoensdebuut maakt, Domen Novak en Stephen Williams maken de selectie compleet.

Bahrain Victorious voor de Ronde van Catalonië 2021

Santiago Buitrago

Kevin Inkelaar

Matej Mohorič

Domen Novak

Hermann Pernsteiner

Wout Poels

Stephen Williams