Wout Poels gemotiveerd voor Brabantse Pijl: “Als we goed zijn, gaan we iets proberen”

Binnen de selectie van Bahrain Victorious voor de Brabantse Pijl is het – vanuit Nederlands oogpunt – vooral uitkijken naar Wout Poels. De 35-jarige klimmer keek voor de start met Het Nieuwsblad vooruit op de klassieker.

Voor Poels is het pas zijn eerste eendagswedstrijd van 2023: de ervaren renner reed dit jaar alleen nog maar rittenkoersen. “Het is een tijdje gelden dat ik een eendagskoers gereden heb, maar ik vind de Brabantse Pijl een mooie koers. Ik hoop alvast dat het droog blijft. In de Ronde van Catalonië ging het lekker en sindsdien heb ik thuis getraind.”

Poels, in het verleden al winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, is zeker niet de uitgesproken kopman van Bahrain Victorious. “Met Nikias Arndt hebben we een goeie pion bij ons, we gaan het zien. Ik mik persoonlijk meer op de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Maar als we goed zijn vandaag, dan gaan we het ook proberen.”

De Limburger hoeft het vandaag niet op te nemen tegen toppers als Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Het deelnemersveld? Het is geen WorldTour-koers, maar het is wel een mooi deelnemersveld en er zijn nog een paar ploegen die zich moeten laten zien”, aldus Poels.