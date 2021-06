Wout Poels gaat voor een goed klassement in Ronde van Zwitserland

Wout Poels zal zondag met de nodige ambitie aan de start staan van de Ronde van Zwitserland. De klimmer wordt door zijn ploeg Bahrain Victorious naar voren geschoven als kopman voor het algemeen klassement. “Ik voel me heel erg goed, we liggen perfect op schema”, aldus Poels.

De 33-jarige Poels kwam voor het laatst in actie op zondag 25 april tijdens Luik-Bastenaken-Luik. “Ik kijk heel erg uit om weer te koersen en deel te nemen aan de Ronde van Zwitserland. Het is een ontzettend zware wedstrijd en Zwitserland is een fantastisch land. Ik voel me heel erg goed na een geweldig trainingskamp op Tenerife.”

Poels zal in de bergetappes kunnen rekenen op steun van Gino Mäder. De Zwitser wist in de voorbije Giro d’Italia een etappe te winnen, maar kwam ook twee keer ten val en moest dan ook vroegtijdig opgeven. Wat ook opvalt is dat Eros Capecchi, vijf dagen na zijn opgave in het Critérium du Dauphiné, deel uitmaakt van de selectie voor Zwitserland.

Domen Novak, de Oostenrijkse klimmer Hermann Pernsteiner, de Britse klimbelofte Stephen Williams en Fred Wright zijn de vierde, vijfde, zesde én zevende renner binnen de selectie.

Selectie Bahrain Victorious voor Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

Eros Capecchi

Gino Mäder

Domen Novak

Hermann Pernsteiner

Wout Poels

Stephen Williams

Fred Wright