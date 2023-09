donderdag 14 september 2023 om 14:38

Wout Poels en Demi Vollering uitgeroepen tot Wielrenners van de maand juli

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand juli 2023 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek van WielerFlits konden tot en met dinsdag 12 september stemmen op genomineerde renners, verdeeld over drie categorieën.

Bij de mannen ging de verkiezing in juli tussen Wout Poels, Pascal Eenkhoorn en Reinier Honig. Bij de vrouwen waren Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Puck Pieterse genomineerd en in de categorie ‘Talent van de maand’ ging het tussen Puck Pieterse, Maike van der Duin en Fem van Empel.

Wielrenners van de maand, juli

Wielrenner van de maand, juli: Wout Poels (35, wegwielrennen)

Het was toch verrassend, de ritzege van Wout Poels in de Tour de France. De 35-jarige renner zat mee in de vroege vlucht in de etappe naar Saint-Gervais Mont-Blanc. Ondanks de sterke ontsnapping met onder meer Giulio Ciccone, Thibaut Pinot, Mikel Landa, Guillaume Martin en Wout van Aert, was er niks te doen aan Poels. De Nederlander won met maar liefst meer dan twee minuten voorsprong.

“Ik begin een jaartje ouder te worden. Je droomt altijd van de Tour. Ik heb een monument gewonnen en nu een Tourrit, mooier kan het niet”, vertelde een zichtbaar geëmotioneerde Poels na afloop.

Wielrenster van de maand, juli: Demi Vollering (26, wegwielrennen)

Voor Demi Vollering kon de Tour de France Femmes niet beter verlopen. Ze reed vijf keer top-10 in de ronde van acht dagen. Daarbovenop won ze de voorlaatste etappe met finish op de Col du Tourmalet én schreef ze natuurlijk het eindklassement op haar naam.

Vollering domineerde de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Op de Tourmalet won ze met bijna twee minuten voorsprong en in het eindklassement bleef de Nederlandse haar ploeggenoot bij SD Worx Lotte Kopecky met meer dan drie minuten voor.

Talent van de maand, juli: Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Puck Pieterse is zich de afgelopen maanden aan het tonen in het mountainbiken. Ook in de maand juli deed ze dat. In het Italiaanse Val di Sole won ze de Wereldbeker én werd ze tweede in de Short Track. Pieterse klopte er onder meer Pauline Ferrand-Prévot, Evie Richards en Jolanda Neff.

Demi Vollering en Puck Pieterse waren al (meer dan eens) maandwinnaar in hun categorieën, waardoor zij al verzekerd waren van een nominatie voor de verkiezing Wielrenster en Talent van het Jaar 2023 die in december wordt uitgereikt. Bij de mannen was Wout Poels nog niet eerder de winnaar, dus is hij nu geplaatst voor de verkiezing aan het einde van het jaar. In de komende maanden zullen meer nominaties worden uitgereikt.

Wielrenner van de maand 2023

Januari en februari: Mathieu van der Poel

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Thymen Arensman

Juni: Dylan van Baarle

Juli: Wout Poels

Wielrenster van de maand 2023

Januari en februari: Fem van Empel

Maart: Demi Vollering

April: Demi Vollering

Mei: Demi Vollering

Juni: Puck Pieterse

Juli: Demi Vollering

Talent van de maand 2023

Januari en februari: Shirin van Anrooij

Maart: Shirin van Anrooij

April: Shirin van Anrooij

Mei: Puck Pieterse

Juni: Puck Pieterse

Juli: Puck Pieterse