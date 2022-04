Worstelende Gianni Moscon zet punt achter klassiek voorjaar

Gianni Moscon heeft zondag met de Ronde van Vlaanderen zijn laatste koers van het klassieke voorjaar gereden. De Italiaanse renner van Astana Qazaqstan worstelt met zijn vorm en besloot om onder andere Parijs-Roubaix, waar hij in het voorbije najaar naar de vierde plaats reed, aan zich voorbij te laten gaan.

Het is vooralsnog niet het seizoen van Gianni Moscon. De Italiaan, die afgelopen winter bij INEOS Grenadiers vertrok en aan een nieuw avontuur bij Astana Qazaqstan begon, kampte in januari met een coronabesmetting, waardoor hij zijn seizoensstart noodgedwongen moest uitstellen. Hij miste de Volta ao Algarve en trapte zijn seizoen af in Omloop Het Nieuwsblad. Sindsdien deed hij eerst een Italiaans programma om zich vervolgens op het Vlaamse voorjaar te storten. Imponeren deed hij niet en in de laatste vier koersen haalde hij zelfs de finish niet.

“Mijn noordelijke campagne is klaar. De conditie is onder het nulpunt, maar zoals altijd heb ik alles gegeven, hoewel het voorlopig erg weinig is dit jaar”, schrijft de 27-jarige allrounder, afgelopen jaar een an de smaakmakers in Parijs-Roubaix, op social media. “Na de drie weken ziekte als gevolg van het coronavirus in januari, heb ik geen positief gevoel meer kunnen ervaren. We doen alle nodige klinische tests en ik neem zo snel mogelijk een periode van rust om mijn conditie te verbeteren. Maar ik kom terug, want ik geef nooit op.”