Worst wint opnieuw in de Verenigde Staten, zegereeks Baestaens doorbroken

Annemarie Worst heeft na de eerste ook de tweede veldrit van de USCX Charm City Cyclocross in Baltimore op haar naam geschreven. Het is haar vierde overwinning op een rij in de Verenigde Staten. Haar vriend Vincent Baestaens, die zijn voorgaande vijf veldritten had gewonnen, zag zijn zegereeks doorbroken worden.

De USCX Charm City Cyclocross in Baltimore bestond uit twee losse wedstrijden. Nadat Worst zaterdag een C1-veldrit won, was ze zondag de beste in een cross van C2-niveau. De renster van 777 verwees Française Caroline Mani – zaterdag ook al runner-up – opnieuw naar de tweede plaats. Het verschil bedroeg veertig seconden. De Amerikaanse Austin Killips eindigde op een minuut en 9 seconden als derde.

Bij de mannen draaide het uit op een duel tussen Baestaens en Curtis White. De afgelopen weken moest White steevast zijn meerdere erkennen in de Belg, maar ditmaal ging de Amerikaan met de zege aan de haal. Hij klopte Baestaens met zeven seconden verschil. Een andere thuisrijder, Kerry Werner, legde beslag op de derde plek.