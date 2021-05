WorldTour-renners Bissegger en Schmid met Zwitserse baanploeg naar Spelen

Stefan Bissegger van EF Education-Nippo en Mauro Schmid (Qhubeka ASSOS) maken deel uit van de Zwitserse baanploeg voor de Olympische Spelen van Tokio.

Bissegger (22) is pas aan zijn eerste volledige profseizoen bezig, maar maakte al veel indruk. Zo moest hij in de tijdrit van de UAE Tour alleen wereldkampioen Filippo Ganna voor zich dulden en was hij in Parijs-Nice het snelst in de rit tegen het uurwerk. Ook in de Ronde van Romandië deed hij met een vijfde plaats in de proloog en tweede stek in de afsluitende tijdrit van zich spreken. De 21-jarige Schmid rijdt momenteel de Giro d’Italia.

In totaal telt de Zwitserse baanploeg zes renners. Behalve Bissegger en Schmid zijn ook Robin Froidevaux, Théry Schir en Cyrille Thièry van het continentale Swiss Racing Academy en Valère Thiébaud geselecteerd. Doordat de Zwitsers zich op de ranking van de ploegenachtervolging bij de beste acht landen plaatsten, verzekerden ze zich ook van startbewijzen voor de Madison en het omnium. Welke renners op deze nummers uitkomen, wordt later bepaald.

Selectie Zwitserland voor de olympische baanwedstrijden 2021

Stefan Bissegger

Robin Froidevaux

Mauro Schmid

Théry Schir

Valère Thiébaud

Cyrille Thièry