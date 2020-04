Wordt Ronde van Wallonië eerste Belgische rittenkoers dit seizoen? dinsdag 28 april 2020 om 13:57

Als het van organisator Christophe Brandt afhangt, wordt de VOO-Ronde van Wallonië (18-22 juli) de eerste Belgische rittenkoers van het seizoen. “Al is het eerst wachten op wat de Nationale Veiligheidsraad zegt en hoe de herschikte World Tour-kalender er uitziet.”

We hebben wel de Belgische bond gemeld dat, indien er publiek wordt toegelaten, we ervoor gaan”, vertelt Brandt, die naast de VOO-Ronde van Wallonië ook de eendagskoers GP van Wallonië organiseert, aan Het Nieuwsblad. “Desnoods met de restricties zoals tijdens Parijs-Nice, waarbij er geen startdorp mag opgebouwd worden en de aankomst ook al strikt gelimiteerd is. Het is eerst wachten op wat de Nationale Veiligheidsraad zegt en hoe de herschikte World Tour-kalender eruitziet.”

De VOO-Ronde van Wallonië is momenteel gepland van 18 tot 22 juli en de Grote Prijs van Wallonië op 15 september. Valt die laatste wedstrijd echter samen met dé bergrit van de Tour de France, dan zou de organisatie eventueel op zoek willen naar een alternatieve datum.