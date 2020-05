Wooning Zesdaagse van Rotterdam verhuist naar najaar 2021 dinsdag 26 mei 2020 om 14:00

Wim Stroetinga en Yoeri Havik moeten nog even wachten op hun opvolgers. De 39ste editie van de Wooning Zesdaagse, voorzien voor eind november, wordt verplaatst naar het najaar van volgend jaar. “Uit respect voor zowel de volksgezondheid als voor onze sponsors.”

Eind november, tien maanden na de 38ste editie, zou de Wooning Zesdaagse opnieuw haar tenten opslaan in de Rotterdamse Ahoy. Maar daar steken de naweeën van de coronapademie dus een stokje voor. “Ik heb een ongelooflijk rotgevoel bij deze noodzakelijke beslissing”, zegt wedstrijdleider Michael Zijlaard in een persbericht.

“Peter Schep en ikzelf waren bezig aan de bouw van een sportevenement dat baanwielrennen nog meer in de etalage zet. De stap naar een finale op zondag dit najaar paste volledig in onze ambitie om het zesdaagse-gebeuren bij een nog grotere groep wielerfans onder de aandacht te brengen. Maar de conclusie is dat we – met de huidige vooruitzichten – een stap terug zouden zetten in ons streven naar kwaliteit. Dus knijpen we even in de remmen om volgend jaar sterker terug te komen.”

Drie redenen

De organisatoren geven drie redenen die een afgelasting volledig wettigen: de overvolle najaarskalender op de weg, waardoor druk komt te staan op de beschikbaarheid van fitte renners; het belang van de volksgezondheid én het respect voor de sponsors. “We zien dat sommige partners het momenteel moeilijk hebben. We willen ook met hen meedenken”, vertelt Manager Events Erika Bronkhorst. “Door nu pas op de plaats te maken, hopen we in goede gezondheid eind 2021 met hen het glas opnieuw te heffen.”

Wie inmiddels tickets heeft aangekocht, hoeft zich geen zorgen te maken: de kaartjes blijven geldig voor de editie van het najaar 2021. En de Zesdaagse wil in tussentijd ook zichtbaar blijven voor de wielerliefhebber. Er wordt gekeken naar kleinschalige of online events die ontwikkeld kunnen worden. Ook wordt gewerkt aan een try-out van Zesdaagse TV, met onder meer Jan-Willem van Schip, Niki Terpstra en Wim Stroetinga als gasten.