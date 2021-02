Woods grijpt naast eindwinst Tour du Var: “Pech kostte ons de wedstrijd”

Voor Michael Woods is de slotrit van de Tour des Alpes Maritimes et du Var op een teleurstelling uitgedraaid. De Canadees, die zijn eerste koers reed voor Israel Start-Up Nation, begon nog als leider aan de laatste dag, maar kwam uiteindelijk vijf seconden tekort voor de eindzege.

Woods sprak na afloop van een ‘echt zware wedstrijd’. Tegen Cyclingnews vertelde hij: “Trek-Segafredo liet zien dat ze erg sterk zijn en ze hebben de eindoverwinning verdiend, maar ik vond dat onze ploeg supergoed reed. Jammer genoeg werden we opgehouden door mechanische pech en dat waren net de seconden die we nodig hadden voor het eindklassement.”

De leiderstrui van de Canadese klimmer werd al vrijwel vanaf de start aangevallen. Een groep met daarbij ook de latere eindwinnaar Gianluca Brambilla reed weg, waarna de Italiaan met een solo van elf kilometer de zege binnensleepte. In de finale stond Woods er alleen voor. Hij verloor door pech zijn ploeggenoten Dan Martin en Hugo Hofstetter op cruciale momenten.

“Het is zo’n moeilijke wedstrijd om te controleren en Trek-Segafredo is zo’n sterke ploeg. Ik wist dat als ik nog een paar jongens bij me had, ik een goede kans had op de overwinning”, ging hij verder. “Maar pechgevallen kostten ons de wedstrijd. We moesten het tempo laten zakken om ze te laten terugkeren. Als het niet was gebeurd, had dat het verschil gemaakt.”

Teleurstellend

“Ik had er vertrouwen in, je weet het gewoon nooit. Het is teleurstellend dat ik het geel niet kon behouden, omdat ik voelde dat ik hier de sterkste was. Ik denk dat ik dat wel heb laten zien op de beklimmingen en in de wedstrijd”, zei Woods nog. “Ik ben wel erg goed uit deze wedstrijd gekomen, dus ik kan ook niet echt klagen over hoe ik het jaar ben begonnen.”

De Faun-Ardèche Classic, komende zaterdag, is zijn volgende wedstrijd op de agenda.