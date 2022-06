Woods dolgelukkig na winst in Route d’Occitanie: “Pas de eerste etappekoers die ik win”

Michael Woods kwam in de slotrit van de Route d’Occitanie niet meer in de problemen, waardoor de Canadees zich nu officieel eindwinnaar mag noemen. Voor de 35-jarige Woods is het pas de eerste etappekoers die hij wint, en dat maakt hem extra blij.

“Ik ben enorm blij met dit resultaat en ook de teamgeest stemt me tevreden. We hadden Cole Kessler die de hele dag op kop reed en daarna ook nog Guy Sagiv en Taj Jones die me uit de wind hielden. Carl Frederik Hagen schoof op het einde nog even mee om mijn positie te verdedigen. Hij heeft me de hele koers bijgestaan.”

“Nogmaals: ik ben enorm blij. Nu kijk ik alleen nog maar meer uit naar de Tour de France”, eindigt Woods, die in de derde etappe naar Les Angles de macht had gegrepen.