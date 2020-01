Women’s Tour wil uitbreiden: “Maar we hebben wel een sponsor nodig” donderdag 16 januari 2020 om 17:25

Enkele maanden geleden werd bekend dat energiebedrijf OVO Energy stopt als hoofdsponsor van de Tour of Britain en de Women’s Tour voor vrouwen. “We zullen voorlopig overleven, maar we hebben ook de ambitie om te groeien”, zo vertelt Mick Bennett, koersdirecteur van de Women’s Tour, in gesprek met Cyclingweekly. “Maar dan hebben we wel een sponsor nodig.”

OVO Energy trad in 2016 toe als sponsor van de Tour of Britain, toen nog als eenmalige sponsor van een etappe. Het jaar erop werd de samenwerking uitgebreid en verscheen het groene energiebedrijf als hoofdsponsor van de mannen-, vrouwen- en recreatie-evenementen. Nu zijn organisatoren SweetSpot en British Cycling alweer een tijdje op zoek naar een nieuwe geldschieter.

“We zijn momenteel in gesprek met meerdere potentiële sponsoren en we werken hard aan een oplossing. De wedstrijd zal op korte termijn overleven, maar ik weet niet wat de gevolgen zijn voor de langere termijn. We hebben de ambitie om uit te breiden en meer etappes te organiseren, maar dat kan alleen met een nationale of internationale sponsor”, aldus Bennett.

“Pas dan is het mogelijk om een wedstrijd live op televisie te krijgen, waardoor je de kosten kunt betalen en weer kunt groeien.” De Women’s Tour (8-13 juni) zal binnenkort het volledige parcours voor de editie van 2020 presenteren. Vorig jaar ging de eindzege naar thuisrijdster Lizzie Deignan, voor Katarzyna Niewiadoma en Amy Pieters.