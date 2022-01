‘WK wielrennen in Wollongong krijgt langste wegrit in jaren’

Het lijkt erop dat de renners die over acht maanden aan de start staan van het WK wielrennen in Wollongong zich mogen opmaken voor een zeer lange dag in het zadel. Volgens L’Équipe wordt de wegwedstrijd voor mannen namelijk de langste in jaren.

Medio december is het parcours voor het Australische WK wielrennen weliswaar al uit de doeken gedaan, maar onder andere de afstand van de wedstrijden lag op dat moment nog niet vast. Naar verluidt zijn de routes voor de wereldkampioenschappen veel langer geworden dan oorspronkelijk gepland. Volgens de laatste berichten is de wegrit voor mannen nu 275 kilometer lang, de langste afstand voor een wereldkampioenschap sinds het WK van 1987 in Villach met 276 kilometer.

Oorspronkelijk was het parcours van het WK van 2019 in Yorkshire 285 kilometer lang, maar door de hevige regenval in de regio moest de organisatie in extremis nog een wijziging in het parcours doorvoeren. Daardoor bedroeg de totale lengte geen 285, maar 261 kilometer. Afgelopen seizoen, tijdens het WK in Leuven, was de lengte van de wegrit voor mannen 268 kilometer. In de eerdere jaren varieerde de lengte tussen de 257 en 272 kilometer.

Voor de wegrit voor vrouwen in Wollongong zou de afstand 174 kilometer bedragen, tegenover 157 kilometer tijdens het WK in Leuven. Daarmee wacht ook de vrouwen een lange koers. Het belangrijkste obstakel in het parcours van de wegrit voor mannen en vrouwen is de Mount Keira, een klim van 8,7 kilometer aan 5 procent met een maximale stijging van 15%. In de tijdritten zullen de elite-mannen en -vrouwen dezelfde afstand van 35,8 kilometer afleggen.

Het WK wielrennen in Wollongong staat voor 18-25 september op de kalender.