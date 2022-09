WK wielrennen 2022: Starttijden individuele tijdrit vrouwen

Overzicht

Het EK tijdrijden voor vrouwen wordt zondagnacht begonnen door Ricarda Bauernfeind. De Duitse renster mag om 01.47 uur als eerste proberen een snelle tijd neer te zetten. Bijna twee uur later is Ellen van Dijk de laatste renster op het startpodium. De Nederlandse is de titelverdedigster. WielerFlits zet alle starttijden op een rij. Het gaat hier om de Nederlands-Belgische tijden.

Starttijden belangrijkste namen individuele tijdrit vrouwen

01:47:00 – Ricarda Bauernfeind (Duitsland) – Eerste startster

01:53:00 – Shirin van Anrooij (Nederland)

02:00:00 – Grace Brown (Australië)

02:05:00 – Lotte Kopecky (België)

02:37:00 – Aisleigh Moolman-Pasio (Zuid-Afrika)

02:43:00 – Mieke Kröger (Duitsland)

02:46:00 – Urska Zigart (Slovenië)

02:52:00 – Olga Zabelinskaya (Uzbekistan)

02:55:00 – Kirsten Faulkner (Verenigde Staten)

02:56:30 – Annemiek van Vleuten (Nederland)

03:25:30 – Vittoria Guazzini (Italië)

03:30:00 – Georgia Baker (Australië)

03:31:30 – Julie Van De Velde (België)

03:36:00 – Anna Kiesenhofer (Oostenrijk)

03:37:30 – Leah Thomas (Verenigde Staten)

03:40:30 – Juliette Labous (Frankrijk)

03:42:00 – Emma Norsgaard (Denemarken)

03:43:30 – Marlen Reusser (Zwitserland)

03:45:00 – Ellen van Dijk (Nederland) – Laatste startster

Volledige startlijst met starttijden