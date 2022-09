WK wielrennen 2022: Starttijden individuele tijdrit beloften mannen

Simon Tesfagaber bijt in de nacht van zondag op maandag het spits af bij het WK tijdrijden voor beloften mannen. De Eritreeër begint om 05.23 uur aan zijn rit tegen de klok. Ruim twee uur later is de Deen Adam Holm Jorgenson de laatste starter. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij. Het gaat hier om de Nederlands-Belgische tijden.

Starttijden belangrijkste namen individuele tijdrit beloften mannen

05:23:00 – Simon Tesfagaber (Eritrea) – Eerste starter

05:35:00 – Lennert Van Eetvelt (België)

06:17:00 – Leo Hayter (Groot-Brittannië)

06:19:00 – Ivan Romeo (Spanje)

06:45:00 – Alexander Balmer (Zwitserland)

06:47:00 – Mick van Dijke (Nederlander)

07:27:00 – Raúl García (Spanje)

07:29:00 – Michel Heßmann (Duitsland)

07:31:00 – Søren Wærenskjold (Noorwegen)

07:37:00 – Mathias Vacek (Tsjechië)

07:39:00 – Axel van der Tuuk (Nederland)

07:41:00 – Lorenzo Milesi (Italië)

08:15:00 – Eddy Le Huitouze (Frankrijk)

08:17:00 – Juan Manuel Barboza (Colombia)

08:19:00 – Fran Miholjević (Kroatië)

08:21:00 – Logan Currie (Nieuw-Zeeland)

08:23:00 – Alec Segaert (België)

08:25:00 – Adam Holm Jorgenson (Denemarken)

Volledige startlijst met starttijden