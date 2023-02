WK veldrijden: Isabella Holmgren bezorgt Canada wereldtitel junioren, drama voor Molengraaf

Isabella Holmgren is de nieuwe wereldkampioene bij de junioren vrouwen. De Canadese reed solo naar de overwinnig en liet haar tweelingzus Ava Holmgren achter zich. De Franse Célia Gery legde beslag op het brons. Voor de Nederlandse topfavoriet Lauren Molengraaf liep de wedstrijd uit op een deceptie door een lekke band. De Belgische Xaydee Van Sinaey werd knap vijfde.

In de eerste ronde nam Molengraaf al meteen de kop waardoor het veld zich al snel uitstrekte. Bij het ingaan van de tweede ronde waren al wat kleine verschillen ontstaan. De Nederlandse bleef de duimschroeven aandraaien en leek weg te rijden tot een uitglijder roet in het eten gooide. De kop van de koers schoof daardoor in elkaar waardoor een kopgroep van zes ontstond met Molengraaf, Van Sinaey, de Canadese zussen Ava en Isabella Holmgren, de Italiaanse Federica Venturelli en Gery.

De Canadese zussen voerden het tempo vervolgens flink op en zette Molengraaf en co flink onder druk. Op de oplopende passage liet de Nederlandse echter haar benen spreken en leek beide zussen in te rekenen. Er voltrok zich echter een drama voor Molengraaf want net toen ze ontketend leek kreeg ze een lekke achterband, waardoor ze uit de kop van de koers wegviel. Toen ze eindelijk een nieuwe fiets kreeg bedroeg haar achterstand al vijftig seconden.

Isabella Holmgren reed inmiddels alleen vooraan met vlak daarachter haar zus Ava. Bij het ingaan had Isabella Holmgren de voorsprong op haar zus uitgebouwd naar twaalf seconden. Gery en Venturelli leken het daarachter uit te gaan vechten om het brons. De positie van Isabella werd niet meer bedreigd en reed solo naar de wereldtitel. Ava werd op twintig seconden tweede. Gery won de sprint om de derde plek. Van Sinaey werd vijfde en een ontgoochelde Molengraaf eindigde als zevende.

WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

Uitslag junioren vrouwen

Isabella Holmgren in 42m13s

Ava Holmgren op 20s

Célia Gery op 47s

4. Federica Venturelli op 47s

5. Xaydee Van Sinaey op 52s

6. Cat Ferguson op 1m

7. Lauren Molengraaf op 1m12s

8. Vanda Dlasková op 1m23s

9. Viktória Chladonová op 1m41s

10. Valentina Corvi op 1m47s