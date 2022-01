WK veldrijden 2022 in Fayetteville: Voorbeschouwing junioren vrouwen

Zaterdag wordt de eerste echte wereldtitel op het WK veldrijden in Fayetteville uitgereikt. Dat gebeurt in de categorie junioren vrouwen. Er wordt gezocht naar een opvolgster van Shirin van Anrooij, die in 2020 de beste was. Afgelopen jaar was er geen titelstrijd in deze categorie. Wie grijpt het goud? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het WK veldrijden voor dames junioren vond voor het eerst plaats in 2020. Het eerste WK cyclocross werd in 1950 verreden in Parijs en het duurde zowaar vijftig jaar voor ook de vrouwen hun eigen wereldkampioenschap kregen. Hanka Kupfernagel mocht in Sint-Michielsgestel (2000) de regenboogtrui aantrekken. Twee jaar geleden was het ook voor de U19-categorie zover.

De beloften (U23) waren er wel al eerder bij. Zij kregen in 2016 hun eigen wereldkampioenschap en toen was het Evie Richards die de eerste beloftentitel in Heusden-Zolder pakte. Ter vergelijking: Miguel Martinez was in 1996 de eerste wereldkampioen bij de U23 heren. Nog een vergelijking: de dames junioren moesten liefst 41 jaar langer wachten dan hun mannelijke collega’s. In Saccolongo, 1979, werd de eerste WK-medaille ooit aan een junior uitgereikt.

Laatste winnaars WK veldrijden voor junioren vrouwen

2020-2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019-2020: Shirin van Anrooij

Vorige editie

Shirin van Anrooij wist twee jaar geleden op indrukwekkende wijze de wereldtitel te veroveren tijdens het WK veldrijden voor junioren. In Dübendorf reed ze al in ronde één weg bij de tegenstand om vervolgens de winst onbedreigd veilig te stellen. Daarmee werd ze de eerste wereldkampioen bij de junior-vrouwen.

Met een voorsprong van dertien seconden op Puck Pieterse begon Van Anrooij, toen al zeker van een contract bij de ploeg-Nys, aan de tweede ronde en ze zou haar voorsprong almaar uitdiepen. Uiteindelijk begon ze met een veilige marge van driekwart minuut aan de vierde en laatste ronde, waardoor de Zeeuwse haar wereldtitel alleen nog veilig naar de streep moest rijden.

Pieterse kwam als enige binnen een minuut van Van Anrooij over de finish en pakte zilver. De derde podiumplaats werd een prooi voor de Amerikaanse Madigan Munro.

Uitslag

1. Shirin van Anrooij in 38m34

2. Puck Pieterse op 53s

3. Madigan Munro op 1m18s

4. Millie Couzens op 1m43s

5. Fem van Empel op 2m12s

Parcours

Het WK veldrijden wordt verreden in het Centennial Park, dat gelegen op een paar minuten van de binnenstad van Fayetteville. Die stad is dan weer gelegen in het noordwesten van de staat Arkansas. Het circuit heeft een totale lengte van 3,1 kilometer (of zoals de Amerikanen zeggen: 1.75 mijl) waarvan 3% verhard en 97% gras.

Dat is iets langer dan het Wereldbeker-parcours waarop afgelopen oktober gecrost werd, die ronde was toen 2,89 kilometer lang. Onder meer aan de zuidkant van het parcours, vlak voor de kasseienstrook, is de lus iets vergroot ten opzichte van enkele maanden terug.

Kunstmatige hindernissen op het parcours zijn twee bruggen, een trappenpartij en een kasseisectie. Voorts is er een helling van 250 meter met een gemiddelde stijgingsgraad van 7,4% en een maximale stijgingsgraad van goed 15% en dus een strook met kasseien.

Brook Watts, een van de grote mannen achter de cross in Fayetteville, startte begin 2018 met het ontwerpen van het parcours en haalde zijn inspiratie uit de vele Belgische en Nederlandse veldritten die hij bezocht. Zo ontwierp hij een trappenpartij met 38 tredes. Watts vertelde ons eerder dat hij zich vooral liet inspireren door Ruddervoorde en Valkenburg, en daar ‘een vleugje’ Namen aan toevoegde.

Programma

Programma zaterdag 29 februari:

WK veldrijden junioren vrouwen (U19)

Start: 11.00 uur / 18.00 uur

Finish: rond 11.30 uur / rond 18.30 uur

WK veldrijden beloften mannen (U23)

Start: 13.00 uur / 20.00 uur

Finish: rond 13.45 uur / rond 20.45 uur

WK veldrijden elite vrouwen

Start: 14.30 uur / 21.30 uur

Finish: rond 15.20 uur / rond 22.20 uur

Locatie:

S Centennial Park Ln, Fayetteville, AR 72704, Verenigde Staten

Favorieten

De Britse Zoë Bäckstedt is uiteraard de grote topfavoriet om na haar wereldtitel op de weg – behaald in Leuven – ook haar eerste regenboogtrui in het veld te pakken. De dochter van voormalig Parijs-Roubaix-winnaar Magnus won de vijf juniorencrossen waar ze het voorbije seizoen aan de start stond, telkens met grote voorsprong. Bäckstedt stond overigens meermaals haar mannetje in de elitecrossen.

Eén klein vraagteken: in de aanloop naar de Wereldbeker van Flamanville testte het talent van Acrog-Tormans positief op corona. Zaterdag hervatte ze in Hamme, waar ze 16de eindigde tussen de eliterensters. Dat wijst erop dat ze volledig hersteld is en zonder tegenslag een gooi kan doen naar goud.

Ook in de strijd voor het zilver zouden de Amerikaanse fans in deze eerste officiële wedstrijd van het weekend wel eens op hun honger kunnen blijven zitten, want zo overtuigend Bäckstedt overal won, zo duidelijk werd Leonie Bentveld telkens tweede. Alleen bij haar zege in Flamanville (zonder Bäckstedt), werd het spannend, maar de nummer twee daar, de Italiaanse Corvi, is er door het Covid-probleem bij de Azzurri niet bij in Amerika.

Met onder meer de Tsjechische Katerina Hladikova, de Italiaanse Federica Venturelli, de Amerikaanse Katherine Sarsikov, de Nederlandse Lauren Molengraaf en de Britse Ella McLean-Howell ligt de strijd voor de bronzen plak wijd open. Elk van hen wisselde wel eens een topresultaat af met een minder goede wedstrijd.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Zoë Backstedt

** Leonie Bentveld, Katerina Hladikova

* Federica Venturelli, Katherine Sarsikov, Lauren Molengraaf

Weer en TV

Met het bord op schoot naar het WK veldrijden kijken! De junioren vrouwen starten om 18.00 uur Nederlands-Belgische tijd aan hun race en dat zal live worden uitgezonden door Sporza (op Canvas) vanaf 17.45 uur. Ook via de Eurosport Player kan je vlak voor de start inschakelen. Of de NOS de jongste damescategorie uitzendt, is nog niet bekend.

Voor de weersverwachting beroepen we ons zoals gewoonlijk op Meteovista.be. Het wordt zaterdagmiddag warm in Fayetteville, met temperaturen tot 10 graden Celsius. In de loop van de ochtend, als de U19-vrouwen in actie komen, zal het nog iets frisser zijn. De zon is volop aanwezig.