WK veldrijden 2022 in Fayetteville: Voorbeschouwing junioren mannen

De slotdag van het WK veldrijden 2022 begint met de titelstrijd bij de junioren mannen. Vorig jaar werd die categorie nog geschrapt vanwege de coronacrisis, maar in Fayetteville gaan we weer op zoek naar een opvolger voor Thibau Nys. Wie verovert het goud bij de U19-renners? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het was in 1979, toen ene José Iñaki Vijandi Alvarez zich tot allereerste juniorenwereldkampioen veldrijden kroonde. Zeven jaar later zou de Spanjaard ook nog Spaans kampioen worden, maar veel verder reikt zijn erelijst niet. Om maar te zeggen dat een wereldtitel bij de junioren geen enkele garantie is dat je later een succesvolle carrière uitbouwt.

Al zijn er uiteraard die dat wel hebben gedaan. Een aantal voorbeelden: Radomír Šimůnek sr, Thomas Frischknecht, Richard Groenendaal, Bart Aernouts, Kevin Pauwels, Lars Boom, Niels Albert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Bijzonder opvallend: in de meer dan veertigjarige geschiedenis van het WK veldrijden voor junioren realiseerden maar twee renners de dubbel: Mathieu van der Poel in 2012 en 2013 en Ben Tulett in 2018 en 2019.

Ook opmerkelijk is dat Nederland met negen titels boven aan het lijstje met meeste regenboogtruien prijkt, gevolgd door Tsjechië met acht stuks. België moet het doen met zeven keer goud in 42 edities, waarvan de Thibau Nys voor de meest recente titel zorgde in 2020. De laatste Nederlander op de erelijst in deze categorie? Jens Dekker in 2016.

Laatste winnaars WK veldrijden voor junioren mannen

2020-2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019-2020: Thibau Nys

2018-2019: Ben Tulett

2017-2018: Ben Tulett

2016-2017: Tom Pidcock

2015-2016: Jens Dekker

2014-2015: Simon Andreassen

2013-2014: Thijs Aerts

2012-2013: Mathieu van der Poel

2011-2012: Mathieu van der Poel

Vorige editie

Thibau Nys kroonde zich in het seizoen 2019-2020 al tot Europees- en Belgisch kampioen en daar voegde de veelvraat bij de junioren ook de wereldtitel aan toe. Nys liet na een kwartier crossen in Dübendorf zijn concurrenten achter en reed onbedreigd naar zijn eerste regenboogtrui.

Na goed achttien minuten zagen we de eerste échte versnelling van topfavoriet Thibau Nys. De grote favoriet wisselde niet van fiets, waardoor hij meteen enkele seconden wist uit te lopen op Lillo, die wél de post opzocht. Nys wist na een nieuwe versnelling meer dan tien seconden uit te lopen op de Zwitser, die niet in staat was om Nys’ demarrage te beantwoorden en tot overmaat van ramp Lennert Belmans in zijn wiel moest dulden.

Het bleek een beslissend moment in de koers, want Nys wist zijn voorsprong stelselmatig uit te bouwen op het duo Lillo-Belmans. De eenzame koploper begon met liefst veertig seconden voorsprong aan de vierde en laatste ronde. De opkomende Emiel Verstrynge wist net voor het ingaan van de slotronde aan te sluiten bij Lillo en Belmans. In de finale bleken de Belgen nog wat over te hebben, waardoor lokale favoriet Lillo genoegen moest nemen met de meest ondankbare ereplaats: vierde.

Uitslag

Thibau Nys in 38m50s

Lennert Belmans op 31s

Emiel Verstrynge op 38s

4. Dario Lillo op 54s

5. Tibor del Grosso op 1m08s

Parcours

Het WK veldrijden wordt verreden in het Centennial Park, dat gelegen op een paar minuten van de binnenstad van Fayetteville. Die stad is dan weer gelegen in het noordwesten van de staat Arkansas. Het circuit heeft een totale lengte van 3,1 kilometer (of zoals de Amerikanen zeggen: 1.75 mijl) waarvan 3% verhard en 97% gras.

Dat is iets langer dan het Wereldbeker-parcours waarop afgelopen oktober gecrost werd, die ronde was toen 2,89 kilometer lang. Onder meer aan de zuidkant van het parcours, vlak voor de kasseienstrook, is de lus iets vergroot ten opzichte van enkele maanden terug.

Kunstmatige hindernissen op het parcours zijn twee bruggen, een trappenpartij en een kasseisectie. Voorts is er een helling van 250 meter met een gemiddelde stijgingsgraad van 7,4% en een maximale stijgingsgraad van goed 15% en dus een strook met kasseien.

Brook Watts, een van de grote mannen achter de cross in Fayetteville, startte begin 2018 met het ontwerpen van het parcours en haalde zijn inspiratie uit de vele Belgische en Nederlandse veldritten die hij bezocht. Zo ontwierp hij een trappenpartij met 38 tredes. Watts vertelde ons eerder dat hij zich vooral liet inspireren door Ruddervoorde en Valkenburg, en daar ‘een vleugje’ Namen aan toevoegde.

Programma

Programma zondag 30 januari:

WK veldrijden junioren mannen (U19)

Start: 11.00 uur / 18.00 uur

Finish: rond 11.45 uur / rond 18.45 uur

WK veldrijden beloften vrouwen (U23)

Start: 13.00 uur / 20.00 uur

Finish: rond 13.40 uur / rond 20.40 uur

WK veldrijden elite mannen

Start: 14.30 uur / 21.30 uur

Finish: rond 15.30 uur / rond 22.30 uur

Locatie:

S Centennial Park Ln, Fayetteville, AR 72704, Verenigde Staten

Voorlopige deelnemerslijsten

Favorieten

De man van het seizoen is uiteraard David Haverdings. De 17-jarige Nederlander, die volgend seizoen van het Orange Babies Cycling Team overigens overstapt naar Baloise-Trek was niet alleen fysiek de sterkste, maar toonde in een aantal wedstrijden ook dat hij over een stevige portie koersinzicht beschikt. Haverdings won 16 van de 19 wedstrijden waarin hij van start ging en dat maakt hem uiteraard ook de grote favoriet voor het WK.

Naast Haverdings staat in Fayetteville ook een stevig Belgisch blok aan de start, met Belgisch kampioen Yordi Corsus, Europees kampioen Aaron Dockx, Viktor Vandenberghe, Kenay De Moyer en Wies Nuyens. Drie onder hen halen uiteindelijk onze sterrenlijst. Dockx omdat hij een prima wegrenner is en het intussen duidelijk is geworden dat dergelijke mannen op dit parcours allesbehalve benadeeld zijn. Bovendien is Dockx niet de eerste de beste. Tot voor corona haar intrede deed, was hij zelfs de allerbeste van zijn generatie. Minpuntje: na zijn Europese titel kwam hij niet meer aan winnen toe.

Viktor Vandenberghe zal voor velen een verrassende naam zijn, maar deze eerstejaars junior duikt bij onze favorieten op omdat we weten dat hij wel een stevige klimpartij kan verteren. Hij werd onder meer vierde op het EK op de VAM-berg na een lange inhaalrace. Yordi Corsus is dan weer zijn ploegmaat bij Bert Containers-Doltcini, het opleidingsteam van Pauwels Sauzen-Bingoal. Corus is Belgisch kampioen en legt na Haverdings de beste resultaten voor. Toch denken we dat Corsus het parcours liever iets crosstechnischer had gezien.

Ook in het oog te houden: Jack Spranger. De Amerikaan staat zevende op de UCI-ranglijst, met dank aan zes overwinningen in de Verenigde Staten, maar daarnaast liet hij zich ook opmerken tijdens zijn kleine Europese tournee. Zowel in Loenhout als in Herentals, twee manches van de X2O Trofee, finishte hij als tweede. Benieuwd of Spranger profiteert van het thuisvoordeel.

Onze laatste naam in de lijst is Nathan Smith. Smith is een jonge Brit die dit seizoen al zeven keer wist te winnen. Daarnaast eindigde hij op het podium van de wereldbekermanches van Tabor en Dendermonde. Smith krijgt de voorkeur op onder meer de Fransman Louka Lesueur, de Italiaan Luca Paletti en de Tsjech Vaclav Jezek.

Favorieten volgens WielerFlits

*** David Haverdings

** Aaron Dockx, Viktor Vandenberghe

* Jack Spranger, Nathan Smith, Yordi Corsus

Weer en TV

De cross en het avondeten combineren. Daar kan toch niets tegenop? Vanaf 17.45 uur is Sporza (op Canvas) er live bij met de tv-uitzending van de juniorencross. Ook via de Eurosport Player is de wedstrijd live te zien, vanaf iets voor 18.00 uur. Of de NOS een livestream verzorgt, is nog niet bekend.

Voor de weersverwachting beroepen we ons zoals gewoonlijk op Meteovista.be. Zondags is het in Fayetteville nog iets warmer dan zaterdag. Het kwik stijgt in de middag tot 12 graden Celsius en ook in de ochtenduren, als de zon al doorbreekt, is het boven nul.