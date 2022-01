WK veldrijden 2022 in Fayetteville: Voorbeschouwing elite vrouwen

Het hoofdgerecht van de zaterdag op het WK veldrijden 2022 in Fayetteville is toch wel de titelstrijd bij de elite vrouwen. De grote vraag is: is de Nederlandse ploeg te verslaan? En misschien de nog grotere vraag: welke renster in het oranje grijpt het goud? Of krijgen we toch een verrassing? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Vijftig jaar na het allereerste WK bij de mannen, in Parijs, kregen in het jaar 2000 eindelijk ook de dames hun wereldkampioenschap. In Sint-Michielsgestel pakte Hanka Kupfernagel haar eerste van in totaal vier wereldtitels. Daarnaast pakte de Duitse ook nog vijf keer zilver en één keer brons. Goed voor in totaal tien medailles op elf jaar tijd.

Het straffe is dat Kupfernagel met dit palmares niet eens recordhoudster is. Met dank aan Marianne Vos uiteraard. De Nederlandse veelvraat stond in totaal reeds elf keer op het podium van een WK veldrijden, waarvan maar liefst zeven keer (in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014) op het hoogste trapje. Een record dat Vos zelfs nog kan aanscherpen. Grijpt ze acht jaar na haar laatste titel haar achtste gouden plak?

De Nederlandse hegemonie werd de afgelopen jaren vier keer verstoord. Eerst door Pauline Ferrand-Prévot en daarna van 2017 tot en met 2019 door Sanne Cant. Nadat de Belgische eerder al drie keer het podium haalde, mocht ze in het Luxemburgse Bieles een eerste keer met de regenboogtrui naar huis. De afgelopen jaren was het weer Nederland op één, in Dübendorf verraste de talentvolle Ceylin del Carmen Alvarado en afgelopen jaar greep Lucinda Brand de regenboogtrui.

Laatste winnaars WK veldrijden voor elite vrouwen

2020-2021: Lucinda Brand

2019-2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2018-2019: Sanne Cant

2017-2018: Sanne Cant

2016-2017: Sanne Cant

2015-2016: Thalita de Jong

2014-2015: Pauline Ferrand-Prévot

2013-2014: Marianne Vos

2012-2013: Marianne Vos

2011-2012: Marianne Vos

Vorige editie

Al na zeven minuten had zandspecialiste Denise Betsema een voorsprong van twaalf seconden te pakken op eerste achtervolgster Lucinda Brand. Die voorsprong probeerde zij in de tweede ronde vast te houden. Aanvankelijk ging dat niet zo goed, maar op het strand liep zij toch weer uit. Ondertussen voegde Worst zich bij Brand om samen in de achtervolging op de Texelse te gaan.

Een ronde later voegden zij zich, net na het strand, bij Betsema. Worst ging op dat moment onderuit. Brand en Betsema waren vooraan de twee leidsters, totdat Worst voor het ingaan van de laatste ronde weer de aansluiting maakte. De drie Nederlandse dames streden in de laatste ronde om de wereldtitel. Na de laatste passage van het zand wist Brand een gaatje te slaan op Worst en Betsema.

Worst stribbelde nog goed tegen, maar na een nieuw foutje ging de wereldtitel definitief naar Brand. Het zilver was voor Worst en het brons voor Betsema. De eerste niet-Nederlandse in de uitslag was Clara Honsinger op een knappe vierde plaats.

Uitslag

Lucinda Brand in 46m53

Annemarie Worst op 8s

Denise Betsema op 19s

4. Clara Honsinger op 52s

5. Yara Kastelijn op 1m04s

Parcours

Het WK veldrijden wordt verreden in het Centennial Park, dat gelegen op een paar minuten van de binnenstad van Fayetteville. Die stad is dan weer gelegen in het noordwesten van de staat Arkansas. Het circuit heeft een totale lengte van 3,1 kilometer (of zoals de Amerikanen zeggen: 1.75 mijl) waarvan 3% verhard en 97% gras.

Dat is iets langer dan het Wereldbeker-parcours waarop afgelopen oktober gecrost werd, die ronde was toen 2,89 kilometer lang. Onder meer aan de zuidkant van het parcours, vlak voor de kasseienstrook, is de lus iets vergroot ten opzichte van enkele maanden terug.

Kunstmatige hindernissen op het parcours zijn twee bruggen, een trappenpartij en een kasseisectie. Voorts is er een helling van 250 meter met een gemiddelde stijgingsgraad van 7,4% en een maximale stijgingsgraad van goed 15% en dus een strook met kasseien.

Brook Watts, een van de grote mannen achter de cross in Fayetteville, startte begin 2018 met het ontwerpen van het parcours en haalde zijn inspiratie uit de vele Belgische en Nederlandse veldritten die hij bezocht. Zo ontwierp hij een trappenpartij met 38 tredes. Watts vertelde ons eerder dat hij zich vooral liet inspireren door Ruddervoorde en Valkenburg, en daar ‘een vleugje’ Namen aan toevoegde.

Programma

Programma zaterdag 29 februari:

WK veldrijden junioren vrouwen (U19)

Start: 11.00 uur / 18.00 uur

Finish: rond 11.30 uur / rond 18.30 uur

WK veldrijden beloften mannen (U23)

Start: 13.00 uur / 20.00 uur

Finish: rond 13.45 uur / rond 20.45 uur

WK veldrijden elite vrouwen

Start: 14.30 uur / 21.30 uur

Finish: rond 15.20 uur / rond 22.20 uur

Locatie:

S Centennial Park Ln, Fayetteville, AR 72704, Verenigde Staten

Favorieten

Eerlijk is eerlijk. Tot voor de start van de wereldbekermanche in Hoogerheide durfden we het hebben over twee uitgesproken favorietes: Marianne Vos en Lucinda Brand. Maar daar heeft Hoogerheide verandering in gebracht. Vos haalde in de finale op de Brabantse Wal zo verschroeiend uit, dat ze zichzelf daarmee tot absolute topfavoriete bombardeerde.

Brand staat er uiteraard net onder. Of de Rotterdamse nu haar wereldtitel verlengt of niet, met haar 17 overwinningen, Europese titel en eindwinst in wellicht alle klassementen, wordt zij sowieso de ‘vrouw van het seizoen’. Om dat grand cru-jaar te bekronen, zal ze het tactisch moeten aanpakken. Of Vos veel werk laten opknappen, of kiezen voor de aanval in de hoop dat Vos achter haar met Blanka Kata Vas als een blok aan het been rijdt.

En zo belanden we bij het Hongaarse talent. In theorie is de SD Worx-renster nog belofte, maar in november – in de aanloop naar het WK – koos ze om de stap naar de elite te zetten. Vas startte ietwat aarzelend aan haar veldritseizoen, maar maakte week na week progressie. Zowel in Flamanville als in Hoogerheide deed ze lang mee voor de winst, maar in de finale moest ze telkens afhaken. Op de lange klim in Centennial Park zal ze zich wel thuisvoelen, maar ongetwijfeld had ze het toch iets technischer gewild.

In afwezigheid van beloften Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij, én van de zieke Denise Betsema en de coronapositieve Annemarie Worst, wordt het uitkijken naar onder meer Ceylin del Carmen Alvarado, Sanne Cant, Alicia Franck en de Italianen Silvia Persico en Eva Lechner voor de overige ereplaatsen. Alleen bij pech van het trio Vos-Brand-Vas komen zij in aanmerking voor een medaille.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Marianne Vos

** Lucinda Brand, Blanka Kata Vas

* Ceylin del Carmen Alvarado, Silvia Persico, Sanne Cant

Weer en TV

Geen late night talkshow, maar late night veldrijden op tv! De vrouwen starten om 21.30 uur Nederlands-Belgische tijd aan hun race en dat zal live worden uitgezonden door Sporza (op Eén) vanaf 21.10 uur. Ook via Eurosport 1 en de Eurosport Player kan je vlak voor de start inschakelen. De NOS zal de cross niet live op tv brengen, maar wel een livestream verzorgen.

Voor de weersverwachting beroepen we ons zoals gewoonlijk op Meteovista.be. Het wordt zaterdagmiddag warm in Fayetteville, met temperaturen tot 10 graden Celsius. De zon is volop aanwezig.