WK veldrijden 2022 in Fayetteville: Voorbeschouwing beloften vrouwen

Het hele jaar al maken Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij indruk bij de vrouwen. Maar in principe zijn de drie Nederlandse talenten nog beloften. Het WK veldrijden 2022 voor U23-rensters belooft dan ook een spannende, maar Nederlandse strijd te worden. Wie is de beste in Fayetteville? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Veel historie heeft het WK veldrijden voor beloften vrouwen niet. Pas zes jaar geleden, tijdens het wereldkampioenschap in Heusden-Zolder 2016, stond deze categorie voor het eerst op het menu. Evie Richards zorgde voor een verrassing van formaat. In haar allereerste veldrit ooit op het Europese vasteland veegde de Britse de vloer aan met de concurrentie.

Een jaar later trok Annemarie Worst aan het langste eind in het Luxemburgse Bieles en in 2018 was het opnieuw de beurt aan Evie Richards. Het seizoen erop kleurde het hele podium oranje, maar moest topfavoriete Ceylin del Carmen Alvarado de overwinning laten aan Inge van der Heijden. In 2020 was het Marion Norbert Riberolle die, toen nog als Française, de winst greep in Dübendorf. Dat jaar geen Nederlandse of Belgische op het podium, want Blanka Kata Vas en Anna Kay werden tweede en derde.

Om het jaar wint een Nederlandse het WK veldrijden bij de beloften vrouwen. Die reeks werd vorig seizoen nog maar eens bevestigd, toen Fem van Empel de regenboogtrui veroverde in de U23-categorie.

Laatste winnaars WK veldrijden voor beloften vrouwen

2020-2021: Fem van Empel

2019-2020: Marion Norbert Riberolle

2018-2019: Inge van der Heijden

2017-2018: Evie Richards

2016-2017: Annemarie Worst

2015-2016: Evie Richards

Vorige editie

Na de eerste passage over het strand van Oostende reed Inge van der Heijden weg uit een kopgroep van vijf. Ze kreeg Fem van Empel, Aniek van Alphen en Blanka Kata Vas achter zich aan. Anna Kay kon dat tempo niet meteen volgen en was op achtervolgen aangewezen. Vooraan hield Van der Heijden haar voorsprong op het achtervolgende drietal vast; bij het ingaan van de derde ronde was het verschil vijftien seconden.

In de achtergrond bepaalde Vas het tempo. Zij wist zo in de derde ronde het gat te dichten met Van der Heijden, die haar inspanning niet kon doortrekken. Een kopgroep van vier rensters ging daardoor de laatste ronde in: Van Empel, Van Alphen, Vas en Van der Heijden vonden elkaar. In de loopstrook van de kustlijn naar de boulevard leek Van Empel een gat te slaan. Alleen Van Alphen kon haar enigszins volgen, maar na de grote brug had Van Empel het verschil nog groter gemaakt.

Vas haakte definitief af op de technische stroken over het gras en zag uiteindelijk Van Empel het goud winnen, vlak voor Van Alphen.

Uitslag

Fem van Empel in 36m59s

Aniek van Alphen op 3s

Blanka Kata Vas op 9s

4. Inge van der Heijden op 27s

5. Francesca Baroni op 54s

Parcours

Het WK veldrijden wordt verreden in het Centennial Park, gelegen op een paar minuten van de binnenstad van Fayetteville. Die stad is dan weer gelegen in het noordwesten van de staat Arkansas. Het circuit heeft een totale lengte van 3,1 kilometer (of zoals de Amerikanen zeggen: 1.75 mijl) waarvan 3% verhard en 97% gras.

Dat is iets langer dan het Wereldbeker-parcours waarop afgelopen oktober gecrost werd, die ronde was toen 2,89 kilometer lang. Onder meer aan de zuidkant van het parcours, vlak voor de kasseienstrook, is de lus iets vergroot ten opzichte van enkele maanden terug.

Kunstmatige hindernissen op het parcours zijn twee bruggen, een trappenpartij en een kasseisectie. Voorts is er een helling van 250 meter met een gemiddelde stijgingsgraad van 7,4% en een maximale stijgingsgraad van goed 15% en dus een strook met kasseien.

Brook Watts, een van de grote mannen achter de cross in Fayetteville, startte begin 2018 met het ontwerpen van het parcours en haalde zijn inspiratie uit de vele Belgische en Nederlandse veldritten die hij bezocht. Zo ontwierp hij een trappenpartij met 38 tredes. Watts vertelde ons eerder dat hij zich vooral liet inspireren door Ruddervoorde en Valkenburg, en daar ‘een vleugje’ Namen aan toevoegde.

Programma

Programma zondag 30 februari:

WK veldrijden junioren mannen (U19)

Start: 11.00 uur / 18.00 uur

Finish: rond 11.45 uur / rond 18.45 uur

WK veldrijden beloften vrouwen (U23)

Start: 13.00 uur / 20.00 uur

Finish: rond 13.40 uur / rond 20.40 uur

WK veldrijden elite mannen

Start: 14.30 uur / 21.30 uur

Finish: rond 15.30 uur / rond 22.30 uur

Locatie:

S Centennial Park Ln, Fayetteville, AR 72704, Verenigde Staten

Website WK veldrijden

Website UCI over het WK veldrijden

Twitter organisatie

Twitter UCI Cyclocross

Voorlopige deelnemerslijsten

Favorieten

Zonder veel tegenslag onderweg, wordt het WK voor beloften vrouwen een strijd tussen de drie Nederlandse toppers Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij. In principe gaat niemand anders dan een van deze drie de wereldtitel pakken in deze categorie

Alle drie zetten ze de voorbije winter een stap voorwaarts in het vrouwenpeloton. Opvallend is wel dat Puck Pieterse, nochtans knap winnares van de Wereldbeker voor beloften, er dit seizoen nog niet in slaagde te winnen. Uiteraard ook omdat er op het EK na nog geen enkele aparte U23-wedstrijd is verreden. Maar het toptalent van Alpecin-Fenix – de meest technische van de drie trouwens – eindigde wel zes keer op het podium van een Wereldbeker.

Fem van Empel deed dat ‘slechts’ twee keer, maar dat was meteen wel twee keer goed voor de hoofdprijs. In Val di Sole hield ze met veel cool Marianne Vos af in de slotfase. In Flamanville haalde de voormalige voetbalster het in de sprint van Pieterse. Daarnaast was ze ook de beste op het NK. Als we dan toch een van deze drie een sterretje meer moeten geven, dan geven we die aan de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal. Als het samenblijft voorin, is zij immers ook diegene met de beste sprint in de benen.

En dan is er Shirin van Anrooij, die toch een iets ander programma reed dan haar twee landgenotes. Van Anrooij, die ook wegambities heeft, haalde nog geen podium in de Wereldbeker, maar scoorde wel een paar keer goed in andere crossen tussen de eliterensters. Zo werd ze de voorbije maand nog derde in Loenhout en tweede in Hamme. Tussendoor won ze de – weliswaar minder sterk bezette – cross in Gullegem. Niet onbelangrijk in het verhaal: Van Anrooij toonde zich begin november de beste op het EK. Op de VAM-berg haalde ze het van – uiteraard – Pieterse en Van Empel. Om maar te zeggen dat de drie elkaar wel degelijk waard zijn.

De laatste sterren zijn voor de Françaises Amandine Fouquenet en Line Burquier en voor Tsjechisch kampioene Kristyna Zemanová. Maar als het om de wereldtitel gaat, moet dit trio al rekenen op veel pech bij de drie favorietes.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Shirin van Anrooij

* Amandine Fouquenet, Line Burquier, Kristyna Zemanová

Weer en TV

Het WK veldrijden voor beloften vrouwen is bij ons in de Lage Landen in de avonduren te bekijken. Vanaf 19.45 uur is Sporza (op Canvas) er live bij met de tv-uitzending van de juniorencross. Ook via de Eurosport Player is de wedstrijd live te zien, vanaf iets voor 20.00 uur. Of de NOS een livestream verzorgt, is nog niet bekend.

Voor de weersverwachting beroepen we ons zoals gewoonlijk op Meteovista.be. Zondags is het in Fayetteville nog iets warmer dan zaterdag. Het kwik stijgt in de middag tot 12 graden Celsius. Een warme dag voor een WK.