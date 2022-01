WK veldrijden 2022 in Fayetteville: Voorbeschouwing beloften mannen

Zaterdag wordt door de grootste veldrittalenten gestreden om de wereldtitel bij de beloften. Het WK veldrijden in Fayetteville belooft een spannende strijd te worden tussen de Nederlandse en Belgische toppers van de toekomst. Pim Ronhaar verdedigt zijn titel van vorig jaar. Wie volgt hem op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het eerste WK voor beloften werd pas in 1996 afgewerkt, in het Franse Montreuil. Miguel Martinez schreef in eigen land die allereerste editie op zijn naam. De daaropvolgende jaren mochten Sven Nys (1997 en 1998) en Bart Wellens (1999 en 2000) met de regenboogtrui naar huis. Zij groeiden daarna uit tot toppers in het veldrijden.

Kevin Pauwels, Zdeněk Štybar, Lars Boom en Niels Albert, en later ook Lars van der Haar, Wout van Aert, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Joris Nieuwenhuis en Tom Pidcock wisten allemaal eens wereldkampioen in de U23-categorie te worden. We missen onder meer Toon Aerts, Laurens Sweeck en vooral Mathieu van der Poel. De Nederlander reed slechts een WK als belofte en werd in 2014 derde achter winnaar… Wout van Aert. Een jaar later reden beide toptalenten het WK bij de profs.

De laatste Belgische wereldkampioen bij de beloften was Eli Iserbyt in 2018. Oranje boven was het de afgelopen twee edities, met Ryan Kamp en Pim Ronhaar als winnaars in respectievelijk Dübendorf en Oostende.

Laatste winnaars WK veldrijden voor beloften mannen

2020-2021: Pim Ronhaar

2019-2020: Ryan Kamp

2018-2019: Tom Pidcock

2017-2018: Eli Iserbyt

2016-2017: Joris Nieuwenhuis

2015-2016: Eli Iserbyt

2014-2015: Michael Vanthourenhout

2013-2014: Wout van Aert

2012-2013: Mike Teunissen

2011-2012: Lars van der Haar

Vorige editie

Pim Ronhaar werd in 2020 op soevereine wijze wereldkampioen veldrijden bij de beloften. In kustplaats Oostende reed de toen 19-jarige Nederlander net voor halfkoers weg bij de tegenstand, waarna hij zijn voorsprong wist vast te houden. Ronhaar onttroonde Ryan Kamp, die zelf tweede werd.

In het zand van Oostende reed Ronhaar bij de concurrentie weg. Dat gebeurde in de derde ronde. In eerste instantie kon Timo Kielich nog aansluiten, maar op de brug moest ook hij de Nederlander laten gaan. De tweedejaars belofte begon met een voorsprong van vier seconden op de eerste achtervolgers Kielich en Vandebosch aan de vierde ronde. Daarin wist hij zijn voorsprong vast te houden én zelfs uit te breiden tot zeven seconden.

Ronhaar maakte, op een valpartij in de tweede ronde na, weinig fouten en nam steeds meer afstand van de tegenstand. Met een royale voorsprong van negentien seconden op de achtervolgers begon hij aan de zesde en laatste ronde. Hoewel de drie (Kielich, Verstrynge en Kamp) nog wat dichterbij kwamen, was de buit binnen. Kamp reed nog weg bij de twee Belgen en pakte het zilver. Het brons was voor Kielich.

Uitslag

Pim Ronhaar in 49m47s

Ryan Kamp op 8s

Timo Kielich op 14s

4. Emiel Verstrynge op 19s

5. Toon Vandebosch op 31s

Parcours

Het WK veldrijden wordt verreden in het Centennial Park, dat gelegen op een paar minuten van de binnenstad van Fayetteville. Die stad is dan weer gelegen in het noordwesten van de staat Arkansas. Het circuit heeft een totale lengte van 3,1 kilometer (of zoals de Amerikanen zeggen: 1.75 mijl) waarvan 3% verhard en 97% gras.

Dat is iets langer dan het Wereldbeker-parcours waarop afgelopen oktober gecrost werd, die ronde was toen 2,89 kilometer lang. Onder meer aan de zuidkant van het parcours, vlak voor de kasseienstrook, is de lus iets vergroot ten opzichte van enkele maanden terug.

Kunstmatige hindernissen op het parcours zijn twee bruggen, een trappenpartij en een kasseisectie. Voorts is er een helling van 250 meter met een gemiddelde stijgingsgraad van 7,4% en een maximale stijgingsgraad van goed 15% en dus een strook met kasseien.

Brook Watts, een van de grote mannen achter de cross in Fayetteville, startte begin 2018 met het ontwerpen van het parcours en haalde zijn inspiratie uit de vele Belgische en Nederlandse veldritten die hij bezocht. Zo ontwierp hij een trappenpartij met 38 tredes. Watts vertelde ons eerder dat hij zich vooral liet inspireren door Ruddervoorde en Valkenburg, en daar ‘een vleugje’ Namen aan toevoegde.

Programma

Programma zaterdag 29 februari:

WK veldrijden junioren vrouwen (U19)

Start: 11.00 uur / 18.00 uur

Finish: rond 11.30 uur / rond 18.30 uur

WK veldrijden beloften mannen (U23)

Start: 13.00 uur / 20.00 uur

Finish: rond 13.45 uur / rond 20.45 uur

WK veldrijden elite vrouwen

Start: 14.30 uur / 21.30 uur

Finish: rond 15.20 uur / rond 22.20 uur

Locatie:

S Centennial Park Ln, Fayetteville, AR 72704, Verenigde Staten

Voorlopige deelnemerslijsten

Favorieten

Dit wordt wellicht een wedstrijd voor de neutrale veldritfans om van te smullen. Zowat alle kenners zijn het dezer dagen over een ding eens: het beloften-WK is dit jaar zo goed als onmogelijk vooraf te voorspellen. Met Pim Ronhaar, Ryan Kamp en Mees Hendrikx telt bijvoorbeeld Nederland al drie titelfavorieten.

Mees Hendrikx krijgt onze drie sterren. De laatstejaars belofte van IKO-Crelan zette het voorbije anderhalf jaar een flinke stap voorwaarts en dat resulteert vooral dit seizoen in een aantal uitstekende uitslagen. Denk maar aan zijn zege in Tábor en zijn derde plaats tussen de profs op het NK in Rucphen. Een derde plek die goed was voor de Nederlandse U23-titel. Vorige zondag in Hoogerheide bevestigde Hendrikx nog eens met een zesde plek in de elitewedstrijd, waar hij met voorsprong de beste belofte was.

Maar waarom niet Emiel Verstrynge? Tweedejaarsbelofte en in Middelkerke overtuigend en verdiend Belgisch kampioen geworden. Een week later toonde hij zijn nieuwe tricolore ook internationaal door in Flamanville de laatste manche van de Wereldbeker te winnen. Hij klopte daar Ryan Kamp in een spannende finale.

Ryan Kamp zelf is gewoon ook kandidaat-wereldkampioen. Kamp droeg dat shirt vorige winter al, nadat hij zich eind januari 2020 in het Zwitserse Dübendorf de beste toonde. Kamp staat er meestal in kampioenschappen. Denk maar aan het EK op de VAM-berg. Door een coronabesmetting liep hij in november en december wel een poos achter de feiten aan, maar intussen lijkt hij net op tijd helemaal terug om een gooi te doen naar een tweede regenboogrui.

Maar dat wil ook zijn voormalige ploegmaat Pim Ronhaar, die Team Nys vertegenwoordigt. Ronhaar is uittredend wereldkampioen en maakte dit jaar al meermaals indruk tussen de profs. Getuige daarvan zijn podiumplaats in Besançon, waar hij alleen Eli Iserbyt en Toon Aerts voor zich moest dulden. Uitgerekend ook in Fayetteville eindigde Ronhaar in de top vijf, zij het wel in de blubber. Dit weekend wordt er in totaal andere omstandigheden gecrosst.

Nog eentje die voor niets minder dan de wereldtitel naar de VS is afgereisd is Cameron Mason. De voormalige ploegmaat en landgenoot van Tom Pidcock won de Wereldbeker in Dendermonde en sprokkelde tal van ereplaatsen in doorgaans selectieve wedstrijden. In Hamme werd hij vorige zaterdag nog tweede, na Joran Wyseure. Het was na afloop dat Pim Ronhaar ons vertelde dat Mason misschien wel eens de gevaarlijkste concurrent zou kunnen zijn.

Met Thibau Nys tellen we zowaar een zesde deelnemer die met ambitie naar Fayetteville is afgezakt. Nys won rond de jaarwisseling drie U23-crossen op rij, maar kende dan een rotslechte dag op het BK. Hij gaf in de eerste koershelft helemaal niet thuis en liep daarbij ook nog eens een zware schouderblessure op. Zijn WK-deelname kwam in gevaar, maar de Europese kampioen op de weg werd in allerijl opgeknapt en heeft naar eigen zeggen nergens nog last van. Nys junior weet overigens hoe een gouden medaille aanvoelt. Hij werd eerder al wereldkampioen bij de junioren en vorige zomer – op de weg – Europees kampioen bij de beloften.

Onze sterren zijn uitgedeeld, maar dan doen we toch nog een renner tekort. Joran Wyseure, ploegmakker van Emiel Verstrynge bij Tormans, won vorige zaterdag de Flandriencross in Hamme. We verwachten niet dat de West-Vlaming in Fayetteville meedoet voor goud, maar een mooie ereplaats kan wel. Ook Gerben Kuypers en Loris Rouiller krijgen nog een vermelding als het over ereplaatsen gaat.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mees Hendrikx

** Emiel Verstrynge, Pim Ronhaar

* Cameron Mason, Ryan Kamp, Thibau Nys

Weer en TV

De cross op prime time! De beloften starten om 20.00 uur Nederlands-Belgische tijd aan hun race en dat zal live worden uitgezonden door Sporza (op Eén) vanaf 19.40 uur. Ook via de Eurosport Player kan je vlak voor de start inschakelen. Of de NOS de beloften mannen uitzendt, is nog niet bekend.

Voor de weersverwachting beroepen we ons zoals gewoonlijk op Meteovista.be. Het wordt zaterdagmiddag warm in Fayetteville, met temperaturen tot 10 graden Celsius. De zon is volop aanwezig.