WK veldrijden 2021 in Oostende gaat definitief door, wel zonder publiek

Het wereldkampioenschap veldrijden kan in 2021 plaatsvinden in Oostende. Alle betrokken partijen zijn daarover akkoord, meldt de organisatie in een persbericht. Wel vindt het WK plaats zonder publiek vanwege de coronacrisis.

“Alle betrokken partijen doen een extra inspanning. Zo kan de wereldtop van het internationale veldrijden eind januari naar Oostende afzakken. Het WK zal door de vele liefhebbers wereldwijd live te volgen zijn van thuis uit”, aldus de organisatie, die steun krijgt van de UCI, Belgian Cycling, de Vlaamse overheid en de gemeente Oostende.

Minister: “WK is de hoogmis van het seizoen voor onze toprenners”

De Vlaamse sportminister Ben Weyts is uiterst tevreden met de gang van zaken. “Alle partijen hebben inspanningen gedaan om het WK in deze moeilijke tijden mogelijk te maken”, vertelt Weyts. “Het WK is de hoogmis van het seizoen voor onze Vlaamse toprenners, maar ook voor tv-kijkend Vlaanderen. Topevenementen als deze bezorgen ons Vlamingen collectieve momenten van vreugde.”

Rik Debeaussaert van de organisatie is blij dat de knoop is doorgehakt. “We zijn er altijd in blijven geloven en hadden alle verschillende scenario’s onderzocht. We zijn dan ook zeer trots dat al het harde werk de laatste weken, maanden en jaren eindelijk tot een beslissing heeft geleid. Nu kijken we enkel nog vooruit en tellen we de dagen af tot het spektakel”, zegt Debeaussaert.

Aan het parcours wordt ook nog hard gewerkt. In de nacht van 7 op 8 december wordt de brug geplaatst die het strand verbindt met de rest van het parcours op de Wellington Renbaan.

Het WK veldrijden staat gepland voor 30 en 31 januari 2021. Vorige winter kroonden Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado zich tot wereldkampioenen bij de elites.