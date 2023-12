vrijdag 1 december 2023 om 09:26

WK-truien Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten geveild voor Jeugdfonds

Voor een speciale veiling voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden onder meer regenboogtruien van Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten geveild. Van der Poel stelt een gesigneerde WK-trui beschikbaar en Van Vleuten geeft een regenboogtrui weg die ze tijdens de voorbije Tour de France Femmes droeg.

In het tv-programma Beau was Van Vleuten te gast om te praten over het item dat ze beschikbaar stelde voor de veiling. “Dit is het pak dat ik aan heb gehad tijdens de Tour de France. Ik was wereldkampioen geworden in 2022, dus stond ik in de Tour aan de start in dit pak. Het rugnummer zit er nog op, maar ik moest hem wel wassen”, lacht ze. “Er zit rugnummer 1 op, omdat ik het jaar ervoor de Tour gewonnen had.”

De inmiddels gestopte Van Vleuten had het snelpak ook wel graag gehouden. “Maar ik heb ook al gele trui in huis met het rugnummer erop, en de trui waarin ik wereldkampioen werd”, geeft ze aan. “Ik wilde deze trui niet weg doen, maar voor het goede doel doe ik dat graag.”

De 41-jarige wielrenster kent het belang van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, dat zich inzet om kinderen van gezinnen in geldzorgen ook te laten sporten. “Als kind heb ik de lol en plezier van samen sporten ontdekt”, zegt Van Vleuten. “Dat hoeft niet te leiden tot topsport, maar het is essentieel dat ze wel die kans krijgen om te kunnen sporten. ”

Nog veel meer items

De complete veiling is een idee van sportkoepel NOC*NSF onder de naam TeamNL Veiling. De veiling gaat vrijdag om 12.00 uur van start op deze website. Naast de genoemde items van Van der Poel en Van Vleuten worden nog meer items geveild, zoals een gouden koffiekopje van MVDP, een gesigneerd stuur van de baansprinters waarmee ze olympisch kampioen werden en een helm van Marianne Vos.