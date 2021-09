WK Tijdrijden: Van Aert en Evenepoel hopen nog procentje beter te zijn dan vorige week

Interview

Twee dagen voor hun eerste van twee D-Days hebben Wout van Aert en Remco Evenpoel de pers te woord gestaan. De twee mikken op goud, al beseffen ze bij Belgian Cycling dat Ganna en Küng te duchten concurrenten zijn.

Van Aert en Evenepoel voor de gelegenheid mét zonnebril. De persbabbel vond immers in volle zon en nazomer plaats, aan de ingang van het Brugse Hotel Weinebrugge, uitvalsbasis van Belgian Cycling tijdens het WK tijdrijden. Van Aert nam pas vandaag zijn intrek in het hotel, Evenepoel deed dat een dag eerder, wat hem al de mogelijkheid gaf het parcours te verkennen. “Wat ik geleerd heb? Dat het een echt tijdritparcours is. Vlak, 44 kilometer quasi rechtdoor, amper bochten. Wie lang hard kan rijden is hier sowieso in het voordeel”, weet Evenepoel.

Beide Belgische medaillekandidaten hebben er een rustige week opzitten. “Woensdag laste ik nog een lange training in”, vertelt Evenepoel. “De resterende dagen fietste ik maximaal twee uur, met weinig intensiteit. Actief herstellen, heet dat. Ik hoop op die manier dat ik zondag nog een procentje beter ben dan in Trento. Om te winnen zal dat ook nodig zijn. Ik denk dat Wout er net zo over denkt.”

Van Aert knikte. “Ik ben goed uit Groot-Brittannië gekomen. Zondag dezelfde benen hebben, zou al niet slecht zijn, maar in theorie zou ik nog net dat tikkeltje beter moeten zijn. Met dank aan een rustige week, waardoor ik nog iets frisser aan de start zal staan dan in de Tour of Britain.”

Twee keer voluit

Een jaar geleden in Imola pakte Van Aert zowel zilver in de tijd- als de wegrit. “Zoals ik eerder al vertelde, ben ik iets specifieker voorbereid op de wegrit van volgende week in Leuven. Soms moet je belangrijke keuzes maken. Maar ik start ook in de tijdrit om te winnen. Ik ben in goede vorm, dan hoop je overal te oogsten.”

Evenepoel start in die wegrit in dienst van Van Aert. Of de tijdrit voor hem dan belangrijker is, wilden we weten. “Ik ben voor beide opdrachten gemotiveerd. In Leuven om Wout bij te staan, hier om zelf een goed resultaat te behalen. Wetende dat we iemand in de ploeg hebben die kan winnen, werkt altijd motiverend. Maar tussen die twee zondagen zit een week. Dat is voldoende om goed te herstellen, dus zal ook ik twee keer het maximale van mezelf geven. Twee keer met dezelfde instelling.”

De twee hadden het daarna nog even over het parcours. “Ik had het misschien liever iets lastiger gewild”, gaf Van Aert toe. “Maar dit vlakke traject is ook geschikt voor het type renner dat ik ben. Daar ben ik niet bang voor.”

Een mening die Evenepoel deelt. “De vergelijking maken met Trento gaat niet op. Dit is vlakker, maar ik heb vorige week vertrouwen getankt. Ondanks mijn 60 kilogram ga ik goed focussen op mijn aerodynamica en mijn power. De rol van de wind? Niet gemakkelijk, want die zal er zeker staan. Het is kwestie van gewoon te aanvaarden hoe die blaast.”

Onvergetelijke dag

Tot slot ging het over het enthousiasme en de sfeer langs het parcours. “Ik vind het sowieso al speciaal om in eigen land te koersen”, zegt Evenepoel. “Dat is bij een WK uiteraard nog meer het geval. Of ik ga genieten? Moeilijk, in een tijdrit. Maar dat het een unieke ervaring wordt, is zeker. Wel wordt het opletten om niet te enthousiast van start te gaan, opgezweept door het publiek.”

“Indelen wordt bijzonder belangrijk”, vult Van Aert nog aan. “Wat Remco zegt. We vertrekken aan de kust en daar verwacht ik zelfs het meeste volk. Verraderlijk om je te laten meeslepen in de sfeer. Maar we hebben intussen allebei voldoende ervaring. En in de finale kan de aanwezigheid van de massa zelfs een voordeel zijn. Ik hoop er zelfs op, zodat het een onvergetelijke dag wordt.”

Later vanavond leest u op WielerFlits nog een interview met bondscoach Sven Vanthourenhout: “Ganna en Küng staan nog een trapje boven Evenepoel en Van Aert.”