vrijdag 12 januari 2024 om 18:22

WK-organisatie heeft (besneeuwd) parcours in Tábor klaar

Het parcours van het wereldkampioenschap veldrijden in Tábor is volledig klaargezet. Wat meteen opvalt: de ondergrond oogt behoorlijk besneeuwd. Mocht dat binnen een kleine maand nog het geval zijn, dan kan dat voor vreemde taferelen zorgen.

Het rondje in Tábor is geen onbekende in de cross. In 2001, 2015 en 2015 werd er al eerder het WK veldrijden georganiseerd, en tot 2022 maakte de snelle omloop ook deel uit van de Wereldbeker veldrijden. Eli Iserbyt is er voorlopig de laatste winnaar.

De wereldkampioenschappen in het Tsjechische stadje vinden dit jaar plaats op 3 en 4 februari. Nog tijd genoeg om de weersomstandigheden weer helemaal te laten omdraaien, dus…