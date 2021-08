WK mountainbike: Christopher Blevins pakt eerste wereldtitel op de Shortrace

Christopher Blevins heeft in het Italiaanse Val di Sole de eerste regenboogtrui gepakt op de Shortrace. De Amerikaan wist na een spannende finale Henrique Avancini uit Brazilië en de Duitser Maximilian Brandl van de wereldtitel te houden.

Bij de mannen geen Mathieu van der Poel (rugproblemen), Tom Pidcock (koerst momenteel in de Vuelta a España) en Nino Schurter aan de start van de Shortrace, en dus was het uitkijken naar mannen als Matthias Flückiger, Henrique Avancini, Anton Cooper en Maxime Marotte. De kopstart was echter voor Samuel Gaze, een ploegmaat van Van der Poel bij Alpecin-Fenix.

In het spoor van de Nieuw-Zeelander volgden de altijd snel startende Avancini en de sterke Tsjech Ondrej Cink. Die laatste besloot op een bepaald moment aan de boom te schudden en door zijn versnelling werd het kaf van het koren gescheiden. Avancini reageerde als door een wesp gestoken. Op een vlakkere strook op het parcours kregen Cink en Avancini het gezelschap van Blevins, Brandl en Alan Hatherly.

Vervolgens probeerde de Duitser Brandl weg te rijden van de tegenstand, maar in de laatste ronde wisten Avancini en Blevins het gaatje weer te dichten. Blevins wist in de laatste ronde optimaal te profiteren van het werk van Avancini en kwam na een spannende finale als eerste over de streep. Avancini moest genoegen nemen met een zilveren medaille, brons was er voor Brandl.

That’s right @chrisblevs 🇺🇸 you’re a UCI MTB World Champion in XC Short Track 🔥#ValdiSole2021 pic.twitter.com/9CRLr1k0gR — UCI MTB (@UCI_MTB) August 26, 2021