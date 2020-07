‘Verplaatsing WK in Zwitserland naar april 2021 mogelijk, maar niet waarschijnlijk’ woensdag 22 juli 2020 om 12:05

De kans bestaat dat indien het WK Wielrennen in september niet door kan gaan, de mondiale titelstrijd in Zwitserland verhuist naar volgend jaar april. Dat meldt La Dernière Heure. Volgens de Belgische krant heeft de UCI de optie van uitstel naar april onderzocht.

Bij uitstel zou het WK in de week na Luik-Bastenaken-Luik plaats moeten vinden. Het zou betekenen dat de regenboogtrui in 2021 twee keer wordt uitgereikt.

De opleving van het coronavirus baart de verschillende partijen zorgen. Het WK staat op de kalender van 20 tot 27 september. Indien de richtlijnen van de kantons Wallis en Vaud de organisatie onmogelijk maken, dan houdt de UCI de optie open om het WK naar april 2021 te verplaatsen. De organisatie acht dat scenario echter niet heel waarschijnlijk. “Deze optie is niet volledig uitgesloten, maar het is onwaarschijnlijk dat we er gebruik van zullen maken”, zegt Nicolas Voide, lid van het organisatiecomité.

De organisatoren blijven vooralsnog optimistisch over de kans dat het WK in september gewoon doorgaat. In Zwitserland gaat men ervan uit dat de tweede golf van besmettingen (als die zich voordoet) pas eind oktober, begin november wordt verwacht. Iedere twee weken wordt bekeken of de gezondheidsregels moeten worden aangepast.