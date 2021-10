WK baanwielrennen: Hoogland tegen Lavreysen in sprintfinale

Het sprinttoernooi op het WK baanwielrennen in Roubaix heeft de Nederlandse finale gekregen die werd verwacht. In de eindstrijd om goud neemt de regerende wereldkampioen Harrie Lavreysen het later vandaag op tegen Jeffrey Hoogland, die de afgelopen twee jaar vicewereldkampioen werd.

Lavreysen en Hoogland, de nummers één en twee van de voorbije Olympische Spelen, kwamen gisteren al in actie tijdens de kwartfinale van het sprinttoernooi. Hoogland had een lastige klant aan de Rus Mikhail Iakovlev, die volgens het best of three-format werd afgewerkt. Hoogland had uiteindelijk drie heats nodig om zich te ontdoen van de boomlange Iakovlev. Lavreysen kostte het minder moeite om zich te plaatsen voor de halve eindstrijd. Hij was in twee heats de Fransman Rayan Helal de baas.

Eerste heat

In de halve finale moest Lavreysen het opnemen tegen de Fransman Sebastien Vigier, Hoogland werd gekoppeld aan de Duitser Stefan Bötticher. Lavreysen was als eerste aan de beurt en wist de eerste heat met Vigier in zijn voordeel om te buigen. De Fransman ging wel als eerste de sprint aan, maar bleek op het laatste rechte stuk niet in staat om een ultieme versnelling van Lavreysen op te vangen. De olympische kampioen won uiteindelijk nog vrij eenvoudig zijn eerste heat.

Vervolgens was het aan Hoogland om de strijd aan te gaan met Bötticher. De sterke Duitser probeerde de zilveren medaillist van Tokio te verrassen met een aanval van ver. Bötticher ging aan met nog iets meer dan twee ronden te gaan, tot verrassing van Hoogland, die niet meer in staat bleek om het gat te dichten. Hoogland, die eerder deze week al wereldkampioen werd in de teamsprint en de kilometer tijdrit, moest nu twee opeenvolgende heats zien te winnen om zich nog te plaatsen voor de finale.

Tweede heat

Na een korte pauze werden Lavreysen en Vigier weer de baan ingestuurd voor de tweede en misschien al beslissende heat in de eerste halve finale. Lavreysen nam al snel de kop en wist zijn Franse concurrent perfect op te vangen. Vigier probeerde nog wel Lavreysen voorbij te snellen, maar de Nederlander had alles onder controle en wist Vigier met enkele krachtige lendenrukken achter zich te houden. Lavreysen wist zich na twee heats dus al voor de finale te plaatsen.

Voor Hoogland was het in zijn tweede heat erop of eronder, in de wetenschap dat Bötticher de eerste sprint wist te winnen. Dit keer liet de oersterke Nederlander zich niet verrassen en ging hij als eerste de sprint aan. Bötticher zat in het wiel van Hoogland, maar bleek niet meer over de reserves te beschikken om de Nederlander nog te remonteren. Hoogland wist met andere woorden een derde en beslissende heat af te dwingen.

Derde en beslissende heat

In de derde en beslissende sprint was het Hoogland die op overtuigende wijze het laken naar zich toetrok. De Nederlander liet zich niet verrassen, nam al snel het heft in handen en wist zo nogmaals af te rekenen met Bötticher. En zo krijgen we later vandaag de verwachte sprintfinale tussen Lavreysen en Hoogland.