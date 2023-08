WK 2023: Zilver voor Laura Smulders in het BMX, olympisch kampioen Niek Kimmann haalt finale niet

Laura Smulders heeft net naast de wereldtitel BMX gegrepen. In de finale moest ze de Britse Bethany Shriever laten voorgaan, nadat de Nederlandse minder uit de startblokken was geschoten. Manon Veenstra, de andere Nederlandse vrouw in de finale, kwam vrijwel meteen ten val.

Smulders – de bronzen medaillist van de Olympische Spelen van Londen in 2012 – maakte in de kwart- en halve finales al een goede beurt, door respectievelijk eerste en tweede in haar reeks te eindigen. Veenstra moest zich in de andere heat telkens tevredenstellen met een derde plaats. Merel Smulders, het jongere zusje van Laura, greep net naast een finale-ticket.

Bij de mannen haalden zowel olympisch kampioen Niek Kimmann als Dave van der Burg de finale niet. Kimmann kwam tot de halve finale, maar werd daar ingesloten en kwam niet verder dan een zesde plaats. In de finale kregen we een volledig Frans podium, met Romain Mahieu bovenaan.