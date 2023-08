WK 2023: Wielerwereld massaal onder de indruk van straffe wereldtitel Mathieu van der Poel

De wereldtitel van Mathieu van der Poel heeft op sociale media voor veel reacties gezorgd. Op X (de nieuwe naam van platform Twitter) komen mensen uit de wielerwereld woorden tekort om de solozege van de Nederlandse wereldkampioen te duiden. Ook Wout van Aert en Tadej Pogačar kunnen op veel complimenten rekenen. WielerFlits bundelt enkele van de mooiste reacties.

What a race! Never seen anything like this before, starting to like that new cycling thing! Congrats to all but specially to @mathieuvdpoel 🌈

Never change, legend! — Iljo Keisse (@IljoKeisse) August 6, 2023

Was ever thus, Matje in the rainbow bands, Wout in silver#GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/nrecgL74G4 — Mathew Mitchell (@MatMitchell30) August 6, 2023

Absolutely amazing racing at this world championships. Great champion with @mathieuvdpoel. 3 @LidlTrek riders in the top 8 with @Mads__Pedersen @Jasperstuyven and @Tomashuuns after a good race by all of them. Bravo 👏 — Koen de Kort (@koendekort) August 6, 2023

Yesssssss — Michael Boogerd (@BoogerdLive) August 6, 2023

Wow wat een wereldkampioen! 💪🍾@mathieuvdpoel Gewoon de allerbeste. Zelfs met val. #Glasgow2023 — Erik Breukink (@BreukEB) August 6, 2023

Die 3 weken training in de Tour worden vandaag beloond met een wereldtitel.

Proficiat @mathieuvdpoel. Grote klasse.

Wereldkampioen veldrijden en nu dit. 💪 — Sven Nys (@sven_nys) August 6, 2023

Wat een held is MVDP. Even tegen het asfalt klappen voor wat extra spanning en dan alle remmen los. Hoop dat de voetballers ook kijken. 😀😀 — Bram Tankink (@bramtankink) August 6, 2023

What a show today by @mathieuvdpoel

Congrats!! 🌈 — Petr Vakoč (@PetrVakoc) August 6, 2023

Waanzinnige wedstrijd. 20 jaar ouder geworden #wkwielrennen — Filemon Wesselink (@FilemonW) August 6, 2023