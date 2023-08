WK 2023: Tijdritkampioene Dygert en Niewiadoma geven in extremis forfait

Chloe Dygert, de kersverse wereldkampioene tegen de klok, is dan toch niet fit voor de wegrit geraakt. De Amerikaanse gaf in aanloop naar de bewuste rit tegen de klok al aan dat ze ziek was geworden na haar wereldtitel op de baan, en die heeft zich de voorbije dagen blijkbaar doorgezet. Ook Canyon//SRAM-ploegmate Kasia Niewiadoma moet noodgedwongen passen.

De ploeg laat weten dat de twee vanwege ziekte en op medisch advies van hun respectievelijke federaties niet kunnen deelnemen aan de belangrijkste wedstrijd van het jaar.

Niewiadoma, de nummer drie van de afgelopen Tour de France, geeft op haar sociale media extra uitleg bij haar forfait. “Voor de regenboogtrui strijden is ieder seizoen een hoogtepunt en ik was dan ook zeer verheugd om het beste van mezelf te geven op het rondje van Glasgow. Alleen, ik voel me al twee dagen niet honderd procent gezond. De dokter van de federatie heeft me onderzocht en stelde een infectie van de bovenste luchtwegen vast.”

De Poolse was twee jaar geleden nog derde in de mondiale titelstrijd, en zal nu voor het eerst sinds 2012 niet present zijn. “Ik kan amper uitdrukken hoe geshockeerd en droevig ik ben dat ik niet aan de start kan verschijnen. Maar gezondheid gaat altijd voor. Ik moet nu gewoon rusten.”

Wishing a full recovery to @KNiewiadoma and @chloedygert30 who are both announced as not racing the Elite Road Race today due to illness and on medical advice from their respective Federations.

Good luck to our other riders! 💪✨

— CANYON//SRAM Racing & CANYON//SRAM Generation (@WMNcycling) August 13, 2023