WK 2023: Nieuw-Zeelandse Maxwell rijdt soeverein naar beloftenwereldtitel op de mountainbike

Samara Maxwell heeft de wereldtitel op de mountainbike veroverd bij de beloften. De 21-jarige Nieuw-Zeelandse soleerde onbedreigd naar de regenboogtrui nadat ze vroeg in de wedstrijd al wegreed van haar concurrenten. De Zwitserse Ginia Caluori werd op gepaste afstand tweede voor haar landgenote Ronja Blöchlinger.

Al in de eerste ronde schroefde Maxwell het tempo flink op en wist ze een gat te slaan met de concurrentie. De Nieuw-Zeelandse breidde haar voorsprong vervolgens gestaag uit. Daarachter was Blöchlinger op een eenzame achtervolging aangewezen. Zij kreeg later gezelschap van haar landgenote Caluori.

Het Zwitserse duo wist Maxwell niet meer te bedreigen en haar voorsprong bleef toenemen. In de slotronde wist Caluori haar landgenote nog te lossen, maar Maxwell kwam met een voorsprong van ruim een minuut over de streep en kroonde zich zo tot wereldkampioen. Caluori legde beslag op het zilver, terwijl Blöchlinger genoegen moest nemen met het brons.

WK MTB – Cross Country

Uitslag vrouwen U23

1. Samara Maxwell

2. Ginia Caluori

3. Ronja Blöchlinger

4. Emily Johnston

5. Kata Blanka Vas