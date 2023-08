WK 2023: Nederlandse vrouwen door naar kwartfinales Keirin-toernooi

Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet hebben zich met succes gekwalificeerd voor de kwartfinales van het Keirin-toernooi op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow. Terwijl Van de Wouw zich direct wist te plaatsen, had Van der Peet een herkansing nodig om haar plek veilig te stellen.

Hetty van de Wouw presteerde sterk in de eerste heat en eindigde als tweede achter titelverdedigster Lea Sophie Friedrich, waardoor ze zich direct plaatste voor de kwartfinale. Steffie van der Peet nam deel aan heat 4, waar ze buiten de top twee eindigde, waardoor ze een herkansing moest rijden. Daarin behaalde Van der Peet de tweede plaats achter Emma Hinze, waarmee ze alsnog een plek veroverde in de kwartfinales. De kwartfinales, halve finales en finale van het Keirin-toernooi staan gepland voor zondag.

Lavreysen enige Nederlander in kwartfinale mannensprinttoernooi

Het individuele sprinttoernooi voor elite-mannen begon eerder vandaag met de Nederlandse renners Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Tijmen van Loon. Lavreysen behaalde de snelste tijd in de kwalificatie en ging direct door naar de achtste finales. Van Loon viel helaas uit in de kwalificaties. Hoogland realiseerde de negentiende tijd en moest daarom aantreden in de zestiende finales, waarin hij de Canadees Ryan Dodyk versloeg.

In de achtste finales werd Hoogland echter verslagen door de Trinidadiaan Nicholas Paul en was daarmee uitgeschakeld; Paul is niet de eerste de beste in het baancircuit en heeft sinds 2019 het wereldrecord op de 200 met vliegende start in handen. Lavreysen versloeg in de achtste finales de Australiër Matthew Glaetzer en ging door naar de kwartfinales, waar hij het zondag tegen een andere Australiër, Matthew Richardson, zal opnemen.

Para-cycling

In de para-cycling kwamen enkele Nederlanders in actie. Caroline Groot behaalde de derde plaats in de 200 meter tijdrit van het omnium (categorie C5). Matthijs Drenth eindigde als zesde in de scratch race (categorie C3) na een late uitval die niet genoeg was voor een podiumplek. In de wedstrijd over 60 ronden namen de Britten Jaco van Gass en Finlay Graham een ronde voorsprong, die ze behielden tot aan de finish. Ondanks een poging van Drenth om brons te veroveren, moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats.