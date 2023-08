WK 2023: Maximilian Schachmann geeft forfait bij gebrek aan vorm

Zoek zondag niet naar Maximilian Schachmann op het WK wielrennen. De Duitse renner, die normaal uitkomt voor BORA-hansgrohe, past voor het wereldkampioenschap door een gebrek aan vorm. Jannik Steimle is zijn vervanger.

Schachmann kende nog geen goed seizoen in 2023. De Duitser kon een keer winnen, maar dat was op een lager niveau in de Sibiu Tour. De 29-jarige renner trok vervolgens wel naar Schotland als schaduwfavoriet bij de Duitsers, maar dat feestje gaat niet door. Alle ogen in Duitsland zijn nu gericht op Nils Politt.

