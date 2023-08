WK 2023: Lotte Kopecky behoudt haar titel in afvalkoers met glans

Lotte Kopecky heeft opnieuw de regenboogtrui veroverd in de afvalkoers tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow. Dit is haar tweede opeenvolgende titel in dit onderdeel, nadat ze vorig jaar ook al de titel won.

De wedstrijd werd vroeg geneutraliseerd vanwege een lekke band van Laura Rodriguez, die de wedstrijd huilend moest verlaten. Daarna volgde een valpartij met drie rensters: Nafosat Kozieva uit Oezbekistan, Ebtissam Zayed Ahmed uit Egypte en Alžběta Bačíková uit Slowakije. De Nederlandse Marit Raaijmakers was ondertussen een van de vroege uitvallers in de koers.

Lotte Kopecky handhaafde zich moeiteloos in de afvalkoers en bleef over met drie andere rensters: Valentine Fortin uit Frankrijk, Jennifer Valente uit de Verenigde Staten en Rachele Barbieri uit Italië. Nadat Barbieri als eerste afviel, was Kopecky zeker van een medaille. In de voorlaatste sprint viel Valente ook weg, waardoor Kopecky en Fortin de finale ingingen. Met een sterke sprint behaalde Kopecky haar tweede WK-titel in de afvalkoers in twee jaar.