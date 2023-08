WK 2023: Hetty van de Wouw eindigt net buiten podium in Keirin-finale

Hetty van de Wouw is net buiten het podium geëindigd in de finale van de Keirin tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow. De Nederlandse behaalde de vierde plaats.

In de finale van het Keirin-toernooi lootte Van de Wouw de vijfde startpositie. Lea Sophie Friedrich, de Duitse titelverdedigster, nam direct na het vertrek van de derny de leiding, maar het was de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews die uiteindelijk de overwinning behaalde.

Martha Bayona uit Colombia eindigde als tweede, terwijl Friedrich haar WK-titel verloor en als derde finishte. Van de Wouw eindigde als vierde.

Lavreysen door naar halve finales sprinttoernooi

Vandaag stonden ook de kwartfinales van het sprinttoernooi voor elite-mannen op het programma. Na uitschakeling van Tijmen van Loon in de kwalificaties en Jeffrey Hoogland in de achtste finales, was Harrie Lavreysen de enige overgebleven Nederlander. Hij nam het op tegen de vice-wereldkampioen van 2022, Matthew Richardson uit Australië.

Lavreysen won in twee heats van Richardson en plaatste zich daarmee voor de halve finales, die op maandag worden verreden. De finale van het sprinttoernooi staat ook gepland voor maandag.