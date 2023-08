WK 2023: Groot-Brittannië wint koppelkoers vrouwen, Van der Duin en Raaijmakers tiende

De madison bij de vrouwen is gewonnen door Neah Evans en Elinor Barker. In de koppelkoers over 120 ronden sprokkelden de twee Britse dames de meeste punten in een koers waarin geen land een ronde voorsprong wist te pakken. In het Sir Chris Hoy Velodrome pakte Australië de tweede plaats, het brons was voor het Franse koppel. Zowel het Nederlandse als het Belgische duo kon zich geen moment mengen in de strijd om de medailles.

Frankrijk pakte de volle buit bij de eerste sprint onderweg en het koppel bleef in de openingsfase punten pakken. Het Britse duo was ook bij de les, net als Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Halfkoers stonden Barker en Evans bovenaan, nipt voor Victoire Berteau en Clara Copponi. Even voorbij halfkoers zetten de Britten een aanval op touw, waarmee ze hun voorsprong op de rest van het pak dankzij tussensprints uitbouwden.

Australië profiteerde hier ook prima van, want op twee derde van de wedstrijd had het de tweede plaats in handen, op de voet gevolgd door de Fransen en de Poolse rensters. Australië kreeg op een goede twintig rondes van het einde nog wel af te rekenen met een valpartij van Alex Manly, maar even later konden ze nog wel een ultieme aanval op touw zetten. Die aanval ging echter niet door en ook een late demarrage van de Britten, om met glans de titel te pakken, liep op niets uit.

Dat laatste had alles te maken met de zware crash die de finale van de koppelkoers ontsierde. Maike van der Duin smakte hard tegen de grond, waarna Fidanza zo nodig nog harder in aanraking kwam met het hout. Opmerkelijk genoeg liet de jury nog een paar rondes doorrijden, waardoor de Britse rensters de titel al konden ruiken, alvorens de wedstrijd te neutraliseren en het rondebord op negen te zetten.

Na de herstart bleef er echter weinig te doen aan de Britse overheersing. Australië had nog een mathematische kans om de titel te pakken, maar ze kwamen uiteindelijk drie seconden tekort. Dankzij de gewonnen eindsprint snelde het Franse koppel in extremis nog naar het brons voor Polen.

België moest het doen zonder de vrouwen die vorig jaar de titel pakten. Geen Kopecky en Bossuyt in de baan dus, maar twee jeugdige talenten: Katrijn De Clercq (21) en laatstejaars juniore Hélène Hesters (18). De twee verweerden zich kranig, maar ze konden niet voorkomen dat ze op een ronde werden gezet. Ook de Nederlandse afvaardiging, bestaande uit Maike van der Duin en Marit Raaijmakers, kon geen potten breken. Bij een vroege sprint pakten ze weliswaar wat punten, maar daarna kwamen ze niet in het stuk voor.